Зеленський підписав закон про референдум і зробив важливу заяву

Президент пояснив, чому підписав закон про референдум.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, завдяки цій законодавчій ініціативі глава держави прагне надати народу право самостійно вирішувати важливі питання.
В Офісі президента підкреслили, що залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначити президент або парламент. Глава держави також може проголосити його за народною ініціативою.
У Зеленського зазначили, що підписаний закон дозволяє реалізувати положення Конституції, які передбачають можливість проведення референдуму.
"Тепер українці на практиці будуть залучені до прийняття важливих для країни рішень, а влада буде змушена прислухатися до волі народу", заявив Володимир Зеленський.
У документі йдеться про те, що всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні та способом здійснення влади безпосередньо українцями.
Які питання можуть виносити на референдум:
- питання про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;
- питання загальнодержавного значення;
- питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави;
- питання про припинення дії тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.
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Що не може бути предметом референдуму:
- питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- питання скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці;
- питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.
Також у Зеленського пояснили, що референдум не буде підміняти роботу Ради з прийняття законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу.
"Референдум дозволить народу говорити вирішальне слово без посередництва політиків, через що багато з них втратять свій вплив у суспільстві", - зазначили в Офісі президента.
Закон про референдум - про що раніше повідомляв Главред:
- На початку червня 2020 року президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний законопроект про народовладдя через український референдум (№3612).
- 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект Про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, що передбачає можливість електронного голосування.
- Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді, депутат Федір Веніславський заявив, що президентський закон Про всеукраїнський референдум, прийнятий Верховною Радою, не буде використовуватися для будь-яких змін території України.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков впевнений, що найближчим часом в Україні навряд чи можна буде провести референдум.