Зеленський підписав закон про референдум і зробив важливу заяву

Володимир Зеленський розповів деталі про закон про референдум / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, завдяки цій законодавчій ініціативі глава держави прагне надати народу право самостійно вирішувати важливі питання.

В Офісі президента підкреслили, що залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначити президент або парламент. Глава держави також може проголосити його за народною ініціативою.

У Зеленського зазначили, що підписаний закон дозволяє реалізувати положення Конституції, які передбачають можливість проведення референдуму.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до прийняття важливих для країни рішень, а влада буде змушена прислухатися до волі народу", заявив Володимир Зеленський.

У документі йдеться про те, що всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні та способом здійснення влади безпосередньо українцями.

Які питання можуть виносити на референдум:

питання про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;

питання загальнодержавного значення;

питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави;

питання про припинення дії тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

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Що не може бути предметом референдуму:

питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

питання скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці;

питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Також у Зеленського пояснили, що референдум не буде підміняти роботу Ради з прийняття законів, але громадяни отримають інструмент прямого впливу.

"Референдум дозволить народу говорити вирішальне слово без посередництва політиків, через що багато з них втратять свій вплив у суспільстві", - зазначили в Офісі президента.

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