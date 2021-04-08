Зеленский подписал закон о референдуме и сделал важное заявление

Президент объяснил, почему подписал закон о референдуме.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, благодаря этой законодательной инициативе глава государства стремится предоставить народу право самостоятельно решать важные вопросы.
В Офисе президента подчеркнули, что в зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначить президент или парламент. Глава государства также может провозгласить его по народной инициативе.
У Зеленского отметили, что подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции, которые предусматривают возможность проведения референдума.
"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", заявил Владимир Зеленский.
В документе говорится о том, что всеукраинский референдум является формой непосредственной демократии в Украине и способом осуществления власти непосредственно украинцами.
Какие вопросы могут выносить на референдум:
- вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства;
- вопрос о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.
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Что не может быть предметом референдума:
- вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права;
- вопрос отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности;
- вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Также у Зеленского объяснили, что референдум не будет подменять работу Рады по принятию законов, но граждане получат инструмент прямого воздействия.
"Референдум позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряют свое влияние в обществе", - отметили в Офисе президента.
Закон о референдуме - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.
- Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский заявил, что президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.