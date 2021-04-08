Зеленский подписал закон о референдуме и сделал важное заявление

Владимир Зеленский рассказал детали о законе про референдум / Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, благодаря этой законодательной инициативе глава государства стремится предоставить народу право самостоятельно решать важные вопросы.

В Офисе президента подчеркнули, что в зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначить президент или парламент. Глава государства также может провозгласить его по народной инициативе.

У Зеленского отметили, что подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции, которые предусматривают возможность проведения референдума.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", заявил Владимир Зеленский.

В документе говорится о том, что всеукраинский референдум является формой непосредственной демократии в Украине и способом осуществления власти непосредственно украинцами.

Какие вопросы могут выносить на референдум:

вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства;

вопрос о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

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Что не может быть предметом референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права;

вопрос отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности;

вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Также у Зеленского объяснили, что референдум не будет подменять работу Рады по принятию законов, но граждане получат инструмент прямого воздействия.

"Референдум позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряют свое влияние в обществе", - отметили в Офисе президента.

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