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Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине

26 января 2021, 21:40

В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум.

Разумков
Разумков высказался о референдуме / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.

Комментируя принятие сегодня парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил:

"В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств".

Также Разумков напомнил о "тарифном кризисе" и отметил, что в настоящее время "каждая гривна должна быть на особом учете".

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Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал:

"Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума".

По словам Разумкова, кроме того, необходимо будет принять законы о местных референдумах и реколах. А первый референдум может состояться не ранее 2022 года.

Закон о референдуме - о чем сообщалось ранее:

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