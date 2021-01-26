Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится

Стефанчук рассказал, когда появится электронное голосование / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 26 января, во втором чтении поддержала проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612). Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, на всеукраинских референдумах пока нельзя будет проводить электронное голосование, ведь для этого нужно принять соответствующий закон.

"Электронное голосование — это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопросы электронного голосования — это вопрос не юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования", — сказал Стефанчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Предполагается, что для этого нужен отдельно проголосованный законодательный акт, касающийся электронного голосования в стране в целом.

Стефанчук уточнил, что как только такой документ будет готов, он будет применяться и в отношении референдума.

Закон о референдуме в Украине – какие вопросы можно выносить на голосование:

Вопросы, которые имеют общегосударственное значение;

Вопросы, которые касаются изменения территории Украины;

Вопросы, которые связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений;

Утверждение закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Закон о референдуме – какие вопросы нельзя выносить на обсуждение:

Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка;

Вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права;

Вопросы, которые ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины;

Вопросы, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.

Что нужно для того, чтобы был проведен референдум:

Необходимо, чтобы собралась группа в составе не менее 300 человек и пригласить главу Центральной избирательной комиссии;

Если вопрос может быть вынесен на референдум, ЦИК нужно собрать не меньше трех миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч;

Потом о проведении референдума должен официально объявить президент.

В проекте закона отмечалось, что на референдум могут вынести только один вопрос, и будет два варианта ответа – "да" или "нет".

Закон о референдуме - о чем сообщалось ранее: