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Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится

26 января 2021, 19:05
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На всеукраинских референдумах пока нельзя будет проводить электронное голосование.

Стефанчук
Стефанчук рассказал, когда появится электронное голосование / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 26 января, во втором чтении поддержала проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612). Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, на всеукраинских референдумах пока нельзя будет проводить электронное голосование, ведь для этого нужно принять соответствующий закон.

"Электронное голосование — это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопросы электронного голосования — это вопрос не юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования", — сказал Стефанчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Предполагается, что для этого нужен отдельно проголосованный законодательный акт, касающийся электронного голосования в стране в целом.

Стефанчук уточнил, что как только такой документ будет готов, он будет применяться и в отношении референдума.

Закон о референдуме в Украине – какие вопросы можно выносить на голосование:

  • Вопросы, которые имеют общегосударственное значение;
  • Вопросы, которые касаются изменения территории Украины;
  • Вопросы, которые связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений;
  • Утверждение закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Закон о референдуме – какие вопросы нельзя выносить на обсуждение:

  • Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка;
  • Вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права;
  • Вопросы, которые ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины;
  • Вопросы, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.

Что нужно для того, чтобы был проведен референдум:

  • Необходимо, чтобы собралась группа в составе не менее 300 человек и пригласить главу Центральной избирательной комиссии;
  • Если вопрос может быть вынесен на референдум, ЦИК нужно собрать не меньше трех миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч;
  • Потом о проведении референдума должен официально объявить президент.
  • В проекте закона отмечалось, что на референдум могут вынести только один вопрос, и будет два варианта ответа – "да" или "нет".

Закон о референдуме - о чем сообщалось ранее:

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