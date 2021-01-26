Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится

На всеукраинских референдумах пока нельзя будет проводить электронное голосование.
Верховная Рада во вторник, 26 января, во втором чтении поддержала проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612). Как заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, на всеукраинских референдумах пока нельзя будет проводить электронное голосование, ведь для этого нужно принять соответствующий закон.
"Электронное голосование — это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопросы электронного голосования — это вопрос не юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования", — сказал Стефанчук в комментарии Интерфакс-Украина.
Предполагается, что для этого нужен отдельно проголосованный законодательный акт, касающийся электронного голосования в стране в целом.
Стефанчук уточнил, что как только такой документ будет готов, он будет применяться и в отношении референдума.
Закон о референдуме в Украине – какие вопросы можно выносить на голосование:
- Вопросы, которые имеют общегосударственное значение;
- Вопросы, которые касаются изменения территории Украины;
- Вопросы, которые связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений;
- Утверждение закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).
Закон о референдуме – какие вопросы нельзя выносить на обсуждение:
- Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка;
- Вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права;
- Вопросы, которые ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины;
- Вопросы, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.
Что нужно для того, чтобы был проведен референдум:
- Необходимо, чтобы собралась группа в составе не менее 300 человек и пригласить главу Центральной избирательной комиссии;
- Если вопрос может быть вынесен на референдум, ЦИК нужно собрать не меньше трех миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч;
- Потом о проведении референдума должен официально объявить президент.
- В проекте закона отмечалось, что на референдум могут вынести только один вопрос, и будет два варианта ответа – "да" или "нет".
Закон о референдуме - о чем сообщалось ранее:
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.