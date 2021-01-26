Рада поддержала закон о референдуме: что о нем известно

За проект закона о народовластии через референдум проголосовали более 250 нардепов.
Верховная Рада во вторник, 26 января, во втором чтении рассмотрела проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612)
Закон о референдуме поддержали 255 народных депутатов, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал RadaTVchannel.
Документом в Украине внедряется возможность проведения референдума в электронной форме, но есть один нюанс – для такого народного волеизъявления нужно будет принять еще один закон, который урегулирует процесс.
Закон о референдуме в Украине – какие вопросы можно выносить на голосование:
- Вопросы, которые имеют общегосударственное значение;
- Вопросы, которые касаются изменения территории Украины;
- Вопросы, которые связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений;
- Утверждение закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).
Закон о референдуме – какие вопросы нельзя выносить на обсуждение:
- Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка;
- Вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права;
- Вопросы, которые направлены ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины;
- Вопросы, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.
Что нужно для того, чтобы был проведен референдум:
- Необходимо, чтобы собралась группа в составе не менее 300 человек и пригласить главу Центральной избирательной комиссии;
- Если вопрос может быть вынесен на референдум, ЦИК нужно собрать не меньше трех миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч;
- Потом о проведении референдума должен официально объявить президент.
В проекте закона отмечалось, что на референдум могут вынести только один вопрос, и будет два варианта ответа – "да" или "нет".
- Напомним, в начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
Автор: Екатерина Присяжнюк