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Стефанчук рассказал о судьбе закона о всеукраинском референдуме

1 апреля 2021, 01:53
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Первый заместитель главы Верховной Рады подчеркнул, что ветировать закон уже нельзя: срок для этого истек.

Зеленский закон о всеукраинском референдуме ветировать не сможет
Зеленский закон о всеукраинском референдуме ветировать не сможет / Офис президента

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме уже в ближайшее время.

При этом Стефанчук подчеркнул, что ветировать закон уже нельзя: срок для этого истек.

"Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант – этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", – рассказал в интервью Интерфакс-Украина Стефанчук.

Он считает, что в Офисе президента просто продолжаются внутренние процедуры согласования, так как это очень сложный документ.

Закон о референдуме: новости

  • В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
  • Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.
  • Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
  • Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский заявил, что президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.
  • Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.
  • Леонид Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума. Вопросы Крыма и Донбасса – самые "болезненные", считает глава ТКГ.

Владимир Зеленский референдум Руслан Стефанчук новости Украины
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