Стефанчук рассказал о судьбе закона о всеукраинском референдуме

Первый заместитель главы Верховной Рады подчеркнул, что ветировать закон уже нельзя: срок для этого истек.
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме уже в ближайшее время.
При этом Стефанчук подчеркнул, что ветировать закон уже нельзя: срок для этого истек.
"Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант – этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", – рассказал в интервью Интерфакс-Украина Стефанчук.
Он считает, что в Офисе президента просто продолжаются внутренние процедуры согласования, так как это очень сложный документ.
Закон о референдуме: новости
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.
- Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
- Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский заявил, что президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.
- Леонид Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума. Вопросы Крыма и Донбасса – самые "болезненные", считает глава ТКГ.
Автор: Диана Беловодская