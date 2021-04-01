Стефанчук рассказал о судьбе закона о всеукраинском референдуме

Зеленский закон о всеукраинском референдуме ветировать не сможет / Офис президента

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме уже в ближайшее время.

При этом Стефанчук подчеркнул, что ветировать закон уже нельзя: срок для этого истек.

"Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант – этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", – рассказал в интервью Интерфакс-Украина Стефанчук.

Он считает, что в Офисе президента просто продолжаются внутренние процедуры согласования, так как это очень сложный документ.

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