"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума

Вопросы Крыма и Донбасса - самые "болезненные", считает глава ТКГ.
Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.
По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным". Об этом Кравчук заявил в эфире канала Украина 24.
"Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине", - отметил глава ТКГ.
При этом Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному. По его словам, "часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках". В результате народ не может сориентироваться в том плане, а какое общее мнение у политических сил.
"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум, - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - добавил Кравчук.
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Закон о референдуме - о чем сообщалось ранее:
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.
- Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
- Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский заявил, что президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.