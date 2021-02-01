"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным". Об этом Кравчук заявил в эфире канала Украина 24.

"Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине", - отметил глава ТКГ.

При этом Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному. По его словам, "часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках". В результате народ не может сориентироваться в том плане, а какое общее мнение у политических сил.

"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум, - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - добавил Кравчук.

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