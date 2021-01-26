Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности

Пявились детали про закон о референдуме / УНИАН

Президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.

Как рассказал представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский, все "страшилки, которые рассказывают наши коллеги по парламенту, находящиеся в оппозиции, являются исключительно страшилками, и ничего общего с реальностью не имеют".

Он подчеркнул, что закон не будет использован для территориальных изменений.

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"Это абсолютно невозможно. Нельзя выдергивать один конкретный закон или одни конкретные положения закона, игнорируя Конституцию Украины и другие законодательные акты. В Конституции Украины четко и однозначно написано в первой главе, что территория Украины является целостной и неприкосновенной, и любые изменения территории Украины запрещаются с точки зрения уменьшения территории", - сказал депутат, передает Украина 24.

Закон о референдуме - о чем ранее сообщал Главред: