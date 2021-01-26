Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности

Нардеп от Слуги народа развеял слухи и рассказал новые детали про закон о референдуме.
Президентский закон О всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой, не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.
Как рассказал представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский, все "страшилки, которые рассказывают наши коллеги по парламенту, находящиеся в оппозиции, являются исключительно страшилками, и ничего общего с реальностью не имеют".
Он подчеркнул, что закон не будет использован для территориальных изменений.
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"Это абсолютно невозможно. Нельзя выдергивать один конкретный закон или одни конкретные положения закона, игнорируя Конституцию Украины и другие законодательные акты. В Конституции Украины четко и однозначно написано в первой главе, что территория Украины является целостной и неприкосновенной, и любые изменения территории Украины запрещаются с точки зрения уменьшения территории", - сказал депутат, передает Украина 24.
Закон о референдуме - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект О народовластии через украинский референдум (№3612).
- Парламент принял документ в первом чтении 18 июня – его поддержали 252 народных избранника.
- Во вторник 26 января, во втором чтении Верховная Рада рассмотрела проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612). Закон о референдуме поддержали 255 народных депутатов.