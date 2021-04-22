Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан

Сергій Стерненко / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський пропонував активісту та громадському діячу Сергію Стерненку обійняти посаду начальника СБУ в Одеській області. Про це заявив колишній керівник офісу президента Андрій Богдан у коментарях до посту співробітника ЗМІ Дениса Рафальського у соцмережі Facebook.

"Було таке. Але, я думаю Зеленський зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше", ‒ написав Богдан.

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