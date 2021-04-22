Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан

За словами Андрія Богдана, колишнього керівника офісу президента, кілька років тому Володимир Зеленський пропонував Стерненку очолити регіональне УСБУ.
Президент України Володимир Зеленський пропонував активісту та громадському діячу Сергію Стерненку обійняти посаду начальника СБУ в Одеській області. Про це заявив колишній керівник офісу президента Андрій Богдан у коментарях до посту співробітника ЗМІ Дениса Рафальського у соцмережі Facebook.
"Було таке. Але, я думаю Зеленський зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше", ‒ написав Богдан.
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Сергій Стерненко - що було раніше:
- В Одесі Приморський райсуд 23 лютого вирішив, що Сергій Стерненко винен у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича і в його викраденні в 2015 році.
- Активіст засуджений до семи років і трьох місяців в'язниці, також у нього вирішили конфіскувати половину майна.
- У Києві 20 березня прихильники Стерненка вимагали справедливості щодо до нього і влаштували заворушення біля Офісу президента - розбили вікна, закидали будівлю фаєрами і зробили написи на фасаді.
- За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду будівлі було необхідно близько 2 млн гривень.
- 9 квітня Апеляційний суд в Одесі звільнив Сергія Стерненка з-під варти і відправив під цілодобовий домашній арешт
Автор: Дмитро Відоменко