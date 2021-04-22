Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан

Сергей Стерненко / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал активисту и общественному деятелю Сергею Стерненко занять должность начальника СБУ в Одесской области. Об этом заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в комментариях к посту сотрудника СМИ Дениса Рафальского в соцсети Facebook.

"Было такое. Но, я думаю Зеленский сделал это на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче", ‒ написал Богдан.

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