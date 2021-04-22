Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан

По словам Андрей Богдана, бывшего руководителя Офиса президента, несколько лет назад Владимир Зеленский предлагал Стерненко возглавить региональное УСБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал активисту и общественному деятелю Сергею Стерненко занять должность начальника СБУ в Одесской области. Об этом заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в комментариях к посту сотрудника СМИ Дениса Рафальского в соцсети Facebook.
"Было такое. Но, я думаю Зеленский сделал это на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче", ‒ написал Богдан.
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Сергей Стерненко - что было ранее:
- В Одессе Приморский райсуд 23 февраля решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
- Активист приговорен к семи годам и трем месяцам тюрьмы, также у него решили конфисковать половину имущества.
- В Киеве 20 марта сторонники Стерненко требовали справедливости по отношению к нему и устроили беспорядки возле Офиса президента – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.
- По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида здания было необходимо около 2 млн гривен.
- 9 апреля Апелляционный суд в Одессе освободил Сергея Стерненко из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест
Автор: Дмитрий Видоменко