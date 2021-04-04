Зеленський прибув до Катару, стали відомі деталі візиту

Заплановані переговори президента України з керівництвом Катару.
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибув до Катару з офіційним візитом.
Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, заплановані переговори Зеленського керівництвом Катару.
Зокрема, президент України зустрінеться з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані і прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом Бін Халіфою Аль Тані.
Під час зустрічей передбачається обговорити широкий спектр питань двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій.
За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Візит Зеленського до Катару: про що домовлятиметься президент
Як уточнив позаштатний радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов, в ході офіційного візиту до Катару українська сторона має намір обговорити ряд економічних, енергетичних і сільськогосподарських проектів спільної співпраці.
"Під час візиту в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання скрапленого газу з Катару, інвестиції та концесійні проекти в інфраструктурі, енергетиці, агро та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь у приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з COVID, співпраці в напрямку кібербезпеки", - повідомив Милованов Інтерфакс-Україна.
За його словами, "спільні з Катаром проекти дозволять збільшити інвестиції в Україні, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках".
Милованов також додав, що "Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером, а візит Глави Української держави дозволити окреслити основні пріоритети цього партнерства".
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у другому півріччі 2021 року має намір здійснити азіатське турне, під час якого відвідає Південну Корею, В'єтнам, Таїланд і Сінгапур.
- Крім того, в Україну в першій половині 2021 року приїде президент Франції Еммануель Макрон.