Зеленський прибув до Катару, стали відомі деталі візиту

Володимир Зеленський прибув з візитом в Катар / Facebook/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибув до Катару з офіційним візитом.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, заплановані переговори Зеленського керівництвом Катару.

Зокрема, президент України зустрінеться з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані і прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом Бін Халіфою Аль Тані.

Під час зустрічей передбачається обговорити широкий спектр питань двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Візит Зеленського до Катару: про що домовлятиметься президент

Як уточнив позаштатний радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов, в ході офіційного візиту до Катару українська сторона має намір обговорити ряд економічних, енергетичних і сільськогосподарських проектів спільної співпраці.

"Під час візиту в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання скрапленого газу з Катару, інвестиції та концесійні проекти в інфраструктурі, енергетиці, агро та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь у приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з COVID, співпраці в напрямку кібербезпеки", - повідомив Милованов Інтерфакс-Україна.

/ Facebook/president.gov.ua

За його словами, "спільні з Катаром проекти дозволять збільшити інвестиції в Україні, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках".

Милованов також додав, що "Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером, а візит Глави Української держави дозволити окреслити основні пріоритети цього партнерства".

/ Facebook/president.gov.ua