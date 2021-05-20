УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський пригрозив олігархам санкціями та поставив жорсткі умови

20 травня 2021, 12:59

У законодавстві з'явиться поняття олігарх, повідомив глава держави.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Скріншот YouTube

Закон про деолігархізацію в Україні з'явиться вже наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він не має на меті вбити великий бізнес "але ми точно вбиваємо вплив оліграхічної системи", підкреслив він в ході прес-конференції в Києві.

"Ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічних кіл. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політиків, чиновників - не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток з написом "олігарх"... І тоді вони можуть втратити значну частину активів, які знаходяться за кордоном. Не завдяки санкціям України. А завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття як олігарх", - говорить президент.

Коли вони з'являться в реєстрі олігархів, то підпадуть під санкції не відразу. За законом, їм дадуть час "позбутися цього впливу", щоб не потрапити під дію Закону. "Глухого кута для них не буде", - сказав Зеленський.

Сума активів також вплине на олігархів. Він додав, що при об'єднанні відразу декількох ознак, то відразу багато речей для олігархів буде під забороною, в тому числі можливість знаходиться серед народних депутатів.

Він також анонсував наступні рішення Ради нацбезпеки з цього питання.

"Ви все побачите. Дивіться нас щоп'ятниці", - резюмував президент.

читайте такожРНБО ввела санкції проти 111 кримінальних авторитетів - Зеленський

Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

  • Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
  • Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
  • РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
РНБО санкції Володимир Зеленський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський пригрозив олігархам санкціями та поставив жорсткі умови». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Катя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванокКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок Дмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра МакедонськогоДмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сномДіабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом"Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Російська телеведуча без ліфчика показала сексуальні формиРосійська телеведуча без ліфчика показала сексуальні форми

Останні новини

19:10
Гороскоп на завтра 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: хто зустріне свою людину
19:06
Зеленський ввів санкції проти бойовиків ОРДЛО та "голови" Криму Відео
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
Реклама
18:39
Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму
18:22
Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Відео
17:55
У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect Відео
17:25
Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини Відео
17:24
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом Відео
17:21
Під Одесою жінка-логопединя і її чоловік-педофіл розбещували дітей Відео
17:11
Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії Відео
17:09
Колишній слави Камінської зізнався, чи буде давати гроші дітям, чи ні
17:05
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
16:53
Зірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позі
16:44
Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася Відео
16:28
Суд у Канаді назвав терактом аварію літака МАУ: у Ірані зробили заяву у відповідь Відео
16:18
"Тримаймо разом українську хвилю": Поплавський и Винник стали ведучими Пісні року актуально
16:07
Випущений перший у світі геймерський браузер для смартфонів: навіщо він потрібен Відео
15:58
Жорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підлітку
Реклама
15:30
Названо Топ-10 найпопулярніших смартфонів у 2021-му році
15:24
Стало відомо про плани України щодо відмови від електрики з Росії та Білорусі Відео
15:23
"Не варто виїденого обличчя": Кива, який вирішив блиснути інтелектом, сів у калюжу Відео
15:22
Екологи та кияни написали екологічну стратегію для столиці
15:18
Каменських розкрила подробиці зйомок еротичних танців у кліпі Червоне вино Відео
14:56
В ОП пообіцяли допомогти регіонам підготуватися до зими в нових ринкових умовах по газу
14:54
Викрадення судді Чауса: Кулеба пояснив протистояння Києва і Москви в Молдові Відео
14:39
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
14:30
Дмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоу
14:15
Як не залишитися без грошей і удачі в свято Іоанна Богослова: прикмети і заборони
14:10
Росія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров Відео
14:06
Тіна Кароль розповіла про свої інтригуючі плани на дітей
13:56
Кінець "епохи Медведчука": кум Путіна відповів на гучну заяву Зеленського Відео
13:45
Збиття Іл-76 у Луганську: у Верховному суді виправдали генерала Назарова Відео
13:30
Вогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі Відео
13:30
OPPO готує Reno6 з плоскими гранями в стилі останніх Айфонів Відео
13:14
Леді Гага завагітніла після зґвалтування на роботі
12:49
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
12:34
Постапокаліптичний шутер Pioner в дусі "Сталкера" отримав дебютний трейлер Відео
12:22
З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021
Реклама
12:21
Рада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону Відео
11:50
Євробачення 2021 - список усіх фіналістів і порядок виступу Відео
11:46
Укравтодор домовився про "велике будівництво" автобану з Львівщини до Закарпаття
11:34
ЗМІ дізналися, яку умову поставив Блінкен Україні під час свого візиту Відео
11:32
У Харкові "експерт з історії" назвала українців "бидлом" через марш у День вишиванки Відео
11:32
У Лаврова направили ноту протесту МЗС України та висунули звинувачення Відео
11:13
"Велике будівництво" стало лідером за кількістю позитивних оцінок – опитування
11:03
Негода в Україні: удар блискавки ледь не вбив двох жінок і мало не спалив будинок Відео
10:43
Невизнання анексії РФ: у Криму влаштували істерику після жорсткого рішення США Відео
10:30
Дмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти