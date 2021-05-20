Зеленський пригрозив олігархам санкціями та поставив жорсткі умови

Володимир Зеленський / Скріншот YouTube

Закон про деолігархізацію в Україні з'явиться вже наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він не має на меті вбити великий бізнес "але ми точно вбиваємо вплив оліграхічної системи", підкреслив він в ході прес-конференції в Києві.

"Ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічних кіл. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політиків, чиновників - не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток з написом "олігарх"... І тоді вони можуть втратити значну частину активів, які знаходяться за кордоном. Не завдяки санкціям України. А завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття як олігарх", - говорить президент.

Коли вони з'являться в реєстрі олігархів, то підпадуть під санкції не відразу. За законом, їм дадуть час "позбутися цього впливу", щоб не потрапити під дію Закону. "Глухого кута для них не буде", - сказав Зеленський.

Сума активів також вплине на олігархів. Він додав, що при об'єднанні відразу декількох ознак, то відразу багато речей для олігархів буде під забороною, в тому числі можливість знаходиться серед народних депутатів.

Він також анонсував наступні рішення Ради нацбезпеки з цього питання.

"Ви все побачите. Дивіться нас щоп'ятниці", - резюмував президент.

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