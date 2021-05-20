Зеленський пригрозив олігархам санкціями та поставив жорсткі умови

У законодавстві з'явиться поняття олігарх, повідомив глава держави.
Закон про деолігархізацію в Україні з'явиться вже наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, він не має на меті вбити великий бізнес "але ми точно вбиваємо вплив оліграхічної системи", підкреслив він в ході прес-конференції в Києві.
"Ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічних кіл. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політиків, чиновників - не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток з написом "олігарх"... І тоді вони можуть втратити значну частину активів, які знаходяться за кордоном. Не завдяки санкціям України. А завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття як олігарх", - говорить президент.
Коли вони з'являться в реєстрі олігархів, то підпадуть під санкції не відразу. За законом, їм дадуть час "позбутися цього впливу", щоб не потрапити під дію Закону. "Глухого кута для них не буде", - сказав Зеленський.
Сума активів також вплине на олігархів. Він додав, що при об'єднанні відразу декількох ознак, то відразу багато речей для олігархів буде під забороною, в тому числі можливість знаходиться серед народних депутатів.
Він також анонсував наступні рішення Ради нацбезпеки з цього питання.
"Ви все побачите. Дивіться нас щоп'ятниці", - резюмував президент.
читайте такожРНБО ввела санкції проти 111 кримінальних авторитетів - Зеленський
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.