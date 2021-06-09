Зеленський приміряв форму збірної України, через яку лютували в Росії

Зеленський сфотографувався в новій формі збірної України з футболу / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський приміряв форму збірної України, яка викликала хвилю обурення в Росії.

Глава держави опублікував фото в новій формі збірної України на Євро-2020 на сторінці в соцмережі Instagram. Як відомо, саме в цій формі наші футболісти виступатимуть на прийдешньому чемпіонаті Європи, що стартує вже цієї п'ятниці, 11 червня.

"Чекаємо на п'ятницю. Цього разу - не через РНБО", - написав Зеленський.

На новій формі зображено карту України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

Як повідомляв Главред, російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів. Натомість США через свій обліковий запис в Twitter похвалили нову форму і нагадали, що Крим – це Україна.

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) заявив, що "форма всіх команд, включаючи Україну, схвалена відповідно до застосовних правил щодо екіпірування.