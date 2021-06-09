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Зеленский примерил форму сборной Украины, из-за которой взвыли в России

9 июня 2021, 10:36
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На новой форме изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".

Зеленский
Зеленский сфотографировался в новой форме сборной Украины по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский примерил форму сборной Украины, которая вызвала бурю негодования в России.

Глава государства опубликовал фото в новой форме сборной Украины на Евро-2020 на странице в соцсети Instagram. Как известно, именно в этой форме наши футболисты будут выступать на грядущем чемпионате Европы, стартующем уже в эту пятницу, 11 июня.

"Ждем пятницу. В этот раз - не из-за СНБО", - написал Зеленский.

На новой форме изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".

Как сообщал Главред, российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов. Зато США через свой аккаунт в Twitter похвалили новую форму и напомнили, что Крым – это Украина.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что "форма всех команд, включая Украину, одобрена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

УЕФА Владимир Зеленский Евро-2020 новости Украины
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