Зеленський запровадив санкції РНБО проти 95 компаній і 13 фізосіб

Зеленський запровадыв у дію важливе рішення РНБО / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження рішення РНБО від 15 квітня 2021 року. У ньому йдеться про застосування персональних економічних та інших санкцій відносно 13 громадян і 95 компаній.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього Указу, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указ, розміщеному на сайті Офісу президента.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції щодо всіх громадян запроваджени на три роки.

У списку 13 фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції:

Араїк Амірханян

Сеяр Куршутов

Олександр Черепінський

Едуард Кукоба

Олег Доронін

Тигран Мелконян

Володимир Полуситок

Денис Аминев

Сергій Сердюк

Михайло Грибанов

Андрій Попов

Олег Богданов

Юрій Дворак

Указ президента передбачає:

блокування активів;

повне припинення торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави;

заборона на здійснення угод з цінними паперами;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції проти 95 компаній, дві з них зареєстровані в Росії.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

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