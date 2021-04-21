Зеленський запровадив санкції РНБО проти 95 компаній і 13 фізосіб

Президент України запровадив другий пакет санкцій РНБО.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження рішення РНБО від 15 квітня 2021 року. У ньому йдеться про застосування персональних економічних та інших санкцій відносно 13 громадян і 95 компаній.
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього Указу, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указ, розміщеному на сайті Офісу президента.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції щодо всіх громадян запроваджени на три роки.
У списку 13 фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції:
- Араїк Амірханян
- Сеяр Куршутов
- Олександр Черепінський
- Едуард Кукоба
- Олег Доронін
- Тигран Мелконян
- Володимир Полуситок
- Денис Аминев
- Сергій Сердюк
- Михайло Грибанов
- Андрій Попов
- Олег Богданов
- Юрій Дворак
Указ президента передбачає:
- блокування активів;
- повне припинення торгових операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави;
- заборона на здійснення угод з цінними паперами;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.
Крім того, президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції проти 95 компаній, дві з них зареєстровані в Росії.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
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Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняв рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.