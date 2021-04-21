Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 95 компаний и 13 физлиц

Президент Украины ввел в действие второй пакет санкций СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 15 апреля 2021. В нем говорится о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе, размещенном на сайте Офиса президента.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Санкции в отношении всех граждан введены на три года.
В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции:
- Араик Амирханян
- Сеяр Куршутов
- Александр Черепинский
- Эдуард Кукоба
- Олег Доронин
- Тигран Мелконян
- Владимир Полуситок
- Денис Аминев
- Сергей Сердюк
- Михаил Грибанов
- Андрей Попов
- Олег Богданов
- Юрий Дворак
Указ президента предусматривает:
- блокировку активов;
- полное прекращение торговых операций;
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства;
- запрет на совершение сделок с ценными бумагами;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний, две из них зарегистрированы в России.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.