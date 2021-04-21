Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 95 компаний и 13 физлиц

Зеленский ввел в действие важное решение СНБО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 15 апреля 2021. В нем говорится о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе, размещенном на сайте Офиса президента.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции в отношении всех граждан введены на три года.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции:

Араик Амирханян

Сеяр Куршутов

Александр Черепинский

Эдуард Кукоба

Олег Доронин

Тигран Мелконян

Владимир Полуситок

Денис Аминев

Сергей Сердюк

Михаил Грибанов

Андрей Попов

Олег Богданов

Юрий Дворак

Указ президента предусматривает:

блокировку активов;

полное прекращение торговых операций;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства;

запрет на совершение сделок с ценными бумагами;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний, две из них зарегистрированы в России.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

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