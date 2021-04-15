Зеленский анонсировал новые санкции после заседания СНБО

СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции за причастность к контрабанде.
По его словам, на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли новый пакет санкций против контрабандистов.
Зеленский заявил, что СНБО решил ввести санкции против 12 человек, причастных к контрабанде.
"Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам", - сказал президент Украины.
Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе.
По словам главы государства, ситуация в зоне ООС является контролируемой.
Всего на заседании рассмотрели семь вопросов, детали по теме Донбасса не могут быть раскрыты, однако Зеленский отметил, что наша армия готова ко всему.
"Некоторые детали обсудим с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет своеобразной подготовкой к встрече в нормандском формате, - заявил Зеленский.
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Санкции против контрабандистов - о чем ранее сообщал Главред:
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Ериминчуком.
Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".