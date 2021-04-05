Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Великобританію посилити санкції проти Російської Федерації.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрміністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава держави розповів Джонсону про ескалацію на Донбасі і нарощування російських сил біля кордону.
Крім того, Зеленський закликав Великобританію та інші держави Альянсу посилити свою присутність в регіоні і збільшити санкційний тиск на Росію.
"Зеленський з Борисом обговорили домовленості, досягнуті під час візиту українського президента у Великобританії в жовтні 2020 року. Зокрема, акцентували на розвитку військово-морського флоту України", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, лідери скоординували дії щодо євроатлантичного курсу нашої держави. Зеленський в черговий раз підкреслив, що отримання плану дій щодо членства в НАТО – першочерговий пріоритет України.
"Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки", - зазначив Зеленський
Президент України запросив Джонсона на саміт Кримської платформи.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Бойовики 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.