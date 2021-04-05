Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії

Зеленський і Джонсон обговорили ситуацію на Донбасі / Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрміністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава держави розповів Джонсону про ескалацію на Донбасі і нарощування російських сил біля кордону.

Крім того, Зеленський закликав Великобританію та інші держави Альянсу посилити свою присутність в регіоні і збільшити санкційний тиск на Росію.

"Зеленський з Борисом обговорили домовленості, досягнуті під час візиту українського президента у Великобританії в жовтні 2020 року. Зокрема, акцентували на розвитку військово-морського флоту України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, лідери скоординували дії щодо євроатлантичного курсу нашої держави. Зеленський в черговий раз підкреслив, що отримання плану дій щодо членства в НАТО – першочерговий пріоритет України.

"Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки", - зазначив Зеленський

Президент України запросив Джонсона на саміт Кримської платформи.

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