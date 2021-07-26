Зеленський провів масові звільнення в керівництві СБУ

В СБУ кадрові перестановки / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прийняв низку рішень щодо посадових осіб Служби безпеки - звільнив трьох заступників Голови СБУ Івана Баканова та начальника одного департаменту та голови СБУ в Чернівецькій області.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, зокрема, Руслан Баранецький знятий з посади першого заступника Голови СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру і спецслужби.

На його місце призначено Сергія Андрущенка, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

З посади першого заступника Голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби звільнений Василь Малюк.

Був звільнений начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук.

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Також посади позбувся начальник управління СБУ у Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Зеленський зазначив, що прийняття цих кадрових рішень є підготовкою СБУ до реформи, яка опрацьовується у Верховній Раді.

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"Ніякої альтернативи реформі СБУ немає і не буде. Як тільки парламент проголосує за реформу, ми повинні почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до прийнятого рішення", - цитує ОП главу держави.

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з поста глави МВС. Відставку міністра підтримав 291 народний депутат. Аваков беззмінно очолював міністерство понад 7 років.

15 липня Денис Шмигаль вніс до Ради подання про призначення голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.