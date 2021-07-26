УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський провів масові звільнення в керівництві СБУ

26 липня 2021, 21:30
Прослухати новину
Зупинити

Президент заявив, що прийняття цих кадрових рішень є підготовкою СБУ до реформи.

СБУ
В СБУ кадрові перестановки / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прийняв низку рішень щодо посадових осіб Служби безпеки - звільнив трьох заступників Голови СБУ Івана Баканова та начальника одного департаменту та голови СБУ в Чернівецькій області.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, зокрема, Руслан Баранецький знятий з посади першого заступника Голови СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру і спецслужби.

На його місце призначено Сергія Андрущенка, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

З посади першого заступника Голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби звільнений Василь Малюк.

Був звільнений начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук.

Реклама

Також посади позбувся начальник управління СБУ у Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Зеленський зазначив, що прийняття цих кадрових рішень є підготовкою СБУ до реформи, яка опрацьовується у Верховній Раді.

читайте такожУкраїна стрімко мчить в НАТО: Зеленський дав термінове доручення Кабміну, МЗС, СБУ і Міноборони

"Ніякої альтернативи реформі СБУ немає і не буде. Як тільки парламент проголосує за реформу, ми повинні почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до прийнятого рішення", - цитує ОП главу держави.

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з поста глави МВС. Відставку міністра підтримав 291 народний депутат. Аваков беззмінно очолював міністерство понад 7 років.

15 липня Денис Шмигаль вніс до Ради подання про призначення голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

СБУ Володимир Зеленський
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський провів масові звільнення в керівництві СБУ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Стане дуже спекотно: кліматолог закликала готуватися до пекла в УкраїніСтане дуже спекотно: кліматолог закликала готуватися до пекла в Україні Помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачкаПомічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка "Там, де її їдять, лікарям робити нічого": лікар назвала найкориснішу липневу ягоду"Там, де її їдять, лікарям робити нічого": лікар назвала найкориснішу липневу ягоду Ціни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартістьЦіни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість Одна виривалася, інша несамовито волала: на Вінниччині затримали ґвалтівника дівчат-підлітківОдна виривалася, інша несамовито волала: на Вінниччині затримали ґвалтівника дівчат-підлітків

Останні новини

23:56

Які речі привертають негатив в будинок і несуть невдачі

23:31

В Італії град розміром з яблуко розбив авто і наробив біди Відео

23:09

Як продовжити молодість мозку: названо одну важливу звичку Відео

23:07

Люксембург відкрився для українців: Кулеба перерахував умови в'їзду Відео

22:48

Українцям загрожує серйозна інфекційна хвороба через погоду

Реклама
22:29

Instagram змінить умови користування для підлітків: нові правила

22:22

Названо сім ранкових звичок, які допомагають худнути Відео

22:02

Пілот відмовився рулити: в Одесі в аеропорту виник затор з літаків Відео

21:57

В ОПУ розповіли, чого очікує Зеленський від зустрічі з Путіним Відео

21:40

"Росія сама створює небезпеку": у ТКГ висловилися про перемир'я на Донбасі Відео

21:11

Зеленський прокоментував звільнення Хомчака

21:01

На Україну налетить різке похолодання до +15 Відео

20:34

Киян закликали пити воду з-під крана та не купувати бутильовану

20:23

Били палицями і підвісили на дереві: в Індії родичі вбили дівчину за носіння джинсів

20:22

Привіз з Росії: у Києві від штаму Дельта помер чоловік Відео

20:08

Три перешкоди для зниження цін на продукти Погляд

20:04

Зеленський провів масові кадрові зміни в РНБО Відео

20:02

Магнітні бурі наприкінці липня 2021: що робити, коли здавить голову Відео

19:46

Свіжий рейтинг партій: "слуги народу" втрачають свої позиції

19:44

Прикмети на 28 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
19:38

В Україні уряд підготував подарунок для школярів з багатодітних сімей

19:18

Масштабна пожежа на Хортиці: підозрюють підпал Відео

19:05

Колишнього політика Литви кинули за ґрати за шпигунство на користь Росії

18:54

У моду на осінь зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуру Відео

18:48

Названо жирні продукти, які знижують рівень поганого холестерину Відео

18:39

У світі різко підскочили ціни на каву: з'ясувалася причина

18:38

Зеленський звільнив Хомчака, новим головнокомандувачем ЗСУ призначений Залужний Відео

18:19

Била дітей і знущалася: скандального стоматолога з Рівного позбавили ліцензії Відео

18:12

Водіям київських маршруток заборонили слухати музику і курити в салоні Відео

17:59

П'ять симптомів здоров'я, які ніколи не слід ігнорувати Відео

17:52

У Зеленського назвали реальну причину виключення Green Grey з концерту до Дня Незалежності Відео

17:33

У Києві з'явилося небезпечне морозиво з отруйною речовиною: де його продають Відео

17:21

Абсолютно гола Mamarika засвітила тату на інтимному місці в гарячій фотосессії

17:04

Щеплення не допомогло: у Запоріжжі від небезпечної хвороби померла жінка Відео

16:39

"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2 Відео

16:24

Веслування по ескалатору і серфінг на автомийці: відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри Відео

16:23

У Києві пройшла хресна хода УПЦ МП з нагоди 1033-річчя Хрещення Русі-України Відео

16:11

Група Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

16:07

Хрусткі і смачні деруни: найпростіший рецепт приготування

16:04

У Дніпрі жінці по "Новій пошті" замість iPhone продали цеглу Відео

Реклама
15:57

Прожили кілька років у лікарні: діти з пересадженими нирками нарешті поїхали з Охматдиту додому Відео

15:35

"Чому б колезі не почитати": Мендель відправила свою книжку речнику Путіна Відео

15:07

Як Росія сама себе загнала в пастку в Україні Погляд

14:50

Харків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їзді

14:48

41% українців вважають, що вони з росіянами "один народ" - опитування Відео

14:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

14:19

Знесення "хрущовок" в Україні: що потрібно знати і кого це зачепить Відео

14:18

Юля Зайка зізналась, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

14:07

"Тарифи будуть в євро": у Мінінфраструктури розповіли, почім буде проїзд по платних дорогах Відео

13:50

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти