Зеленський розповів, про що проситиме Макрона і Меркель

Зеленський вважає, що Україна заслужила членство в ЄС і НАТО / УНІАН

Якщо лідери Євросоюзу говорять про те, що від України залежить ситуація з безпекою в Європі, якщо Україна платить за це жертвами (а вже понад 14 тисяч людей загинули), значить, країна повинна мати якийсь статус.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro, опублікованій на сайті президента.

"Україна не може почуватися в ЄС і НАТО як в гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили. Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, повинні отримати ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО, - ред.). Я завжди кажу, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми будемо почуватися суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо", - зазначив він.

За словами Зеленського, це питання він планує обговорити під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я вважаю Францію великою державою, вона - суб'єкт. У нас повинні бути рівні відносини - ось чого я чекаю", - сказав український лідер.

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"Це - про рівноправність. Оскільки поки немає зустрічі в нормандському форматі, лідери вже поговорили втрьох з лідером Росії. Повинна бути така ж зустріч, де суб'єктом є Україна", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, як на Банковій запитували розмову з Володимиром Путіним. Також він висловив свою думку щодо того, чи хоче президент РФ закінчити війну.

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