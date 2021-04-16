Зеленський розповів, про що проситиме Макрона і Меркель

Україна не може почуватися в Євросоюзі та НАТО як в гостях, переконаний президент.
Якщо лідери Євросоюзу говорять про те, що від України залежить ситуація з безпекою в Європі, якщо Україна платить за це жертвами (а вже понад 14 тисяч людей загинули), значить, країна повинна мати якийсь статус.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro, опублікованій на сайті президента.
"Україна не може почуватися в ЄС і НАТО як в гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили. Вважаю, що ми повинні бути в Європейському Союзі, повинні отримати ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО, - ред.). Я завжди кажу, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми будемо почуватися суб'єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо", - зазначив він.
За словами Зеленського, це питання він планує обговорити під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Я вважаю Францію великою державою, вона - суб'єкт. У нас повинні бути рівні відносини - ось чого я чекаю", - сказав український лідер.
читайте такожЗМІ дізналися деталі переговорів Зеленського з Макроном і Меркель без ПутінаЗеленський додав, що у нього буде розмова і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"Це - про рівноправність. Оскільки поки немає зустрічі в нормандському форматі, лідери вже поговорили втрьох з лідером Росії. Повинна бути така ж зустріч, де суб'єктом є Україна", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, як на Банковій запитували розмову з Володимиром Путіним. Також він висловив свою думку щодо того, чи хоче президент РФ закінчити війну.
Переговори Путіна, Меркель і Макрона - про що раніше писав Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням пресслужби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі з питань реалізації Мінських домовленостей.