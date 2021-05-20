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Зеленський розповів про карму Порошенка і висунув гучне звинувачення

20 травня 2021, 14:09
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Володимир Зеленський вважає себе "реальним вироком" Петру Порошенку.

Зеленський прокоментував відносини з Порошенком
Петро Порошенко та Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання про свої стосунки з експрезидентом Петром Порошенком.

Як підкреслив він в ході пресконференції в Києві, у нього немає "сентиментів і розмов" з Порошенком, хоча екс-президент до нього приходив.

"Він приходив, він вже не приходить. Мені так легше жити і працювати", - підкреслив глава держави.

Він також сказав, що став вироком для Порошенку, проте експрезидент не хоче зрозуміти, що з ним сталося.

"Він багато чого серйозно зробив поганого, коли був президентом", - зазначив президент.

"Це карма", - заявив глава держави, додавши, що сам факт свого президентства вже є вироком для Порошенка.

Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що для нього проста людина – це ніщо.

"Це неможливо виправити ні досвідом, ні освітою", - вважає глава держави.

"Я реальний вирок для нього, коли пішов у президенти", - додав президент.

читайте такожУ Зеленського потролили Порошенка після зустрічі голів фракцій з Блінкеном

Петро Порошенко - про що раніше повідомляв Главред:

  • Колишній президент, народний депутат від європейської солідарності Петро Порошенко вирушив 3 травня відпочивати на Кіпр. Як повідомляли ЗМІ, нібито Порошенко збирався "вирішувати фінансові справи".
  • Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Порошенко проводить свою новорічну відпустку на Галапагоських островах (Еквадор).
  • Напередодні Нового року екс-депутат Кременчуцької міськради Дмитро Кавунник опублікував фото з літака, який прямував до Еквадору. У салоні лайнера він зустрів Порошенка.
Петро Порошенко Володимир Зеленський новини України
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