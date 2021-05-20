Зеленський розповів про карму Порошенка і висунув гучне звинувачення

Володимир Зеленський вважає себе "реальним вироком" Петру Порошенку.
Президент Володимир Зеленський відповів на запитання про свої стосунки з експрезидентом Петром Порошенком.
Як підкреслив він в ході пресконференції в Києві, у нього немає "сентиментів і розмов" з Порошенком, хоча екс-президент до нього приходив.
"Він приходив, він вже не приходить. Мені так легше жити і працювати", - підкреслив глава держави.
Він також сказав, що став вироком для Порошенку, проте експрезидент не хоче зрозуміти, що з ним сталося.
"Він багато чого серйозно зробив поганого, коли був президентом", - зазначив президент.
"Це карма", - заявив глава держави, додавши, що сам факт свого президентства вже є вироком для Порошенка.
Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що для нього проста людина – це ніщо.
"Це неможливо виправити ні досвідом, ні освітою", - вважає глава держави.
"Я реальний вирок для нього, коли пішов у президенти", - додав президент.
читайте такожУ Зеленського потролили Порошенка після зустрічі голів фракцій з Блінкеном
Петро Порошенко - про що раніше повідомляв Главред:
- Колишній президент, народний депутат від європейської солідарності Петро Порошенко вирушив 3 травня відпочивати на Кіпр. Як повідомляли ЗМІ, нібито Порошенко збирався "вирішувати фінансові справи".
- Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Порошенко проводить свою новорічну відпустку на Галапагоських островах (Еквадор).
- Напередодні Нового року екс-депутат Кременчуцької міськради Дмитро Кавунник опублікував фото з літака, який прямував до Еквадору. У салоні лайнера він зустрів Порошенка.