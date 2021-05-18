Зеленський зробив важливу заяву до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоби повернути окупований росіянами Крим. Зокрема, за словами глави держави, реалізації цієї мети служить запуск Кримської платформи.

До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент нагадав, що 77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей.

"Сім років тому Крим був окупований Росією. Україна робить все, щоби захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - написав Зеленський у Twitter.

Довідка. Верховна рада України в 2015 році визнала депортацію геноцидом кримськотатарського народу і встановила День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу — 18 травня.

Кримська платформа - про що раніше писав Главред:

26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них - доручення Кабміну про організацію Кримської платформи.

Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.

Сполучені Штати Америки підтримують створення Україною переговорного майданчика Кримська платформа. Планується, що американська держава буде представлена на саміті на високому рівні.

Організатори саміту Кримська платформа вирішили засекретити список учасників. Це зроблено у зв'язку із заявами Росії" про загрозу проекту для територіальної цілісності РФ.