Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный россиянами Крым. В частности, по словам главы государства, реализации этой цели служит запуск Крымской платформы.

Ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа президент напомнил, что 77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли приблизительно 50% людей.

"Семь лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы положили начало Крымской платформе", - написал Зеленский в Twitter.

Справка. Верховная рада Украины в 2015 году признала депортацию геноцидом крымскотатарского народа и установила День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — 18 мая.

Крымская платформа – о чем ранее писал Главред:

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них - поручение Кабмину об организации Крымской платформы.

Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.

Соединенные Штаты Америки поддерживают создание Украиной переговорной площадки Крымская платформа. Планируется, что американское государство будет представлено на саммите по Крыму на высоком уровне.

Организаторы саммита Крымская платформа решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с заявлениями России об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.