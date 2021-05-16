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Украина из-за цинизма России засекретила список участников Крымской платформы

16 мая 2021, 11:14
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Заявление России о том, что Крымская платформа - это угроза ее территориальной целостности, заставило Украину "спрятать" список участников саммита.

Крым, Украина
Украина из-за цинизма России засекретила список участников Крымской платформы / УНИАН

Организаторы саммита Крымской платформы решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с "циничными заявлениями России" об угрозе проекта для территориальной целостности РФ, заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что Крымская платформа - это угроза ее территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности", - объяснила Джапарова в интервью телеканалу Дом.

По ее словам, некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа этого года, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию.

Читайте такжеОккупанты Крыма назвали "инициатора" саммита по возвращению полуостроваТакже Джапарова рассказала, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры - участники Крымской платформы, и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

"Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в тексте документа - Ред.), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства", - отметила она.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет в Киеве накануне 24 августа – Дня Независимости Украины.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
  • Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите Крымской платформы примут участие Соединенные Штаты Америки.

МИД Украины Эмине Джапарова новости Украины Крымская платформа
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