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Зеленський розповів Трюдо про серйозні втрати ЗСУ на Донбасі

6 квітня 2021, 18:21
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Зеленський попросив Трюдо відправити в Україну більше канадських військових інструкторів.

Україна Канада
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрміністром Канади / УНІАН

Через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів Трюдо про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 цього року. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових", - сказав Зеленський.

Глава держави також подякував за співпрацю в рамках канадської військової тренувальної місії UNIFIER і запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів в нашій країні.

Президент підкреслив важливість питання про можливість отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

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"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення про ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - сказав Зеленський.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ВСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє - отримали поранення.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
  • 31 березня відбулося засідання ТКГ, в ході якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія дану ініціативу не підтримала.
  • 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.

Володимир Зеленський Джастін Трюдо Офіс президента
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