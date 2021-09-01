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Зеленський у США зустрівся з главою Пентагону: про що говорили

1 вересня 2021, 06:51
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Ллойд Остін запевнив Україну в американській підтримці її протистояння Росії. Зеленський же висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових в Афганістані.

Зеленський, Остін
31 серпня Володимир Зеленський провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном / Фото Reuters

У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський 31 серпня провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Шеф Пентагону підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, та схвалив прагнення України вступити в НАТО.

"Наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України непохитна", - зазначив Ллойд, повідомляється на сайті Міністерства оборони США

У свою чергу, Зеленський висловив співчуття американській стороні у зв'язку із загибеллю військових в Афганістані. Він зазначив, що одразу після його прибуття в США американський та український прапори були приспущені на честь загиблих героїв в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, тому що теж втрачаємо військових на Сході України, де восьмий рік йде війна і де Україна захищає свій суверенітет і незалежність", - сказав він.

Зеленський висловив задоволення з приводу того, що Сполучені Штати підтримують Україну і подякував міністру оборони за підтримку і за те, що США "визнають суб'єкт цієї війни". Він також висловив подяку за збільшення військової допомоги з боку США та за реабілітаційну підтримку поранених на Сході України.

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Президент зазначив, що угоди, підписані між Міністерствами оборони - це крок вперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і як вони виводять відносини на новий рівень, але я точно дуже цього хочу", - заявив він.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, американське та українське відомства підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Документ підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:

  • визначення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних і виникаючих викликів у сфері безпеки;
  • підтвердження прихильності загальним демократичним цінностям, включаючи верховенство права і повагу прав людини;
  • підтвердження непохитної підтримки Міністерства оборони США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на Сході України;
  • визначення подальших кроків взаємодії міністерств для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;
  • підтвердження постійної підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема в прагненні України до вступу в НАТО.

Зазначається, що двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на низці стратегічних пріоритетів. Зокрема, це:

  • двостороннє співробітництво в галузі безпеки, а також підтримка США у протидії російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань і навчань;
  • проведенні реформ в секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;
  • сприяння виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, розвиток довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки і технологій;
  • поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам;
  • посилення співпраці у сфері кібербезпеки;
  • тісніше партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

Як повідомляв Главред, на 31 серпня у Зеленського у Вашингтоні були призначені вісім зустрічей. У Білому домі на нього чекають 1 вересня після обіду. Заплановано спілкування з президентом Джо Байденом тет-а-тет. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву. Пізніше Зеленський відправиться до Каліфорнії.

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