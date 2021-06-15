Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, який послаблює відповідальність за недостовірне декларування, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що президент ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Однак при розгляді документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни до порядку декларування відомостей про рухоме та нерухоме майно, що перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. У зв'язку з цим глава держави повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей повинна бути досить суворою і передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Зеленський.

Що передбачав законопроект

Верховна Рада 3 червня схвалила законопроект № 4651 із суперечливими правками. В ОП одразу говорили, що Зеленський не підписуватиме документ.

За законопроект віддали свої голоси 307 нардепів. Однак документ був схвалений з двома правками, які викликали обурення. Перша правка виключає покарання за брехню щодо майна родичів, навіть якщо декларант знає про це майно. Тобто вказувати майно, яким володіє член сім'ї, потрібно лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.

Друга правка скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник навмисне не подасть декларацію.

У Центрі протидії корупції говорили, що така редакція законопроекту робить ситуацію ще гіршою, ніж вона була до того. Відомство закликало Зеленського не ухвалювати цей документ.