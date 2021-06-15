Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування

Верховна Рада 9 червня схвалила законопроект № 4651 із суперечливими правками. В ОП одразу говорили, що Зеленський не підписуватиме документ.
Президент України Володимир Зеленський ветував закон, який послаблює відповідальність за недостовірне декларування, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що президент ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Однак при розгляді документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни до порядку декларування відомостей про рухоме та нерухоме майно, що перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. У зв'язку з цим глава держави повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.
"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей повинна бути досить суворою і передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Зеленський.
Що передбачав законопроект
Верховна Рада 3 червня схвалила законопроект № 4651 із суперечливими правками. В ОП одразу говорили, що Зеленський не підписуватиме документ.
За законопроект віддали свої голоси 307 нардепів. Однак документ був схвалений з двома правками, які викликали обурення. Перша правка виключає покарання за брехню щодо майна родичів, навіть якщо декларант знає про це майно. Тобто вказувати майно, яким володіє член сім'ї, потрібно лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.
Друга правка скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник навмисне не подасть декларацію.
У Центрі протидії корупції говорили, що така редакція законопроекту робить ситуацію ще гіршою, ніж вона була до того. Відомство закликало Зеленського не ухвалювати цей документ.