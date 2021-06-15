Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта. В связи с этим глава государства вернул документ в парламент со своими предложениями.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Зеленский.

Что предусматривал законопроект

Верховная Рада 3 июня одобрила законопроект № 4651 с противоречивыми правками. В ОП сразу говорили, что Зеленский не подписывать документ.

За законопроект отдали свои голоса 307 нардепов. Однако документ был одобрен с двумя правками, которые вызвали возмущение. Первая правка исключает наказание за ложь в отношении имущества родственников, даже если декларант знает об этом имуществе. То есть указывать имущество, которым владеет член семьи, нужно только в том случае, если он сам предоставил такую ​​информацию декларанту.

Вторая правка отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.

В Центре противодействия коррупции говорили, что такая редакция законопроекту делает ситуацию еще хуже, чем она была до того. Ведомство призвало Зеленского не принимать этот документ.