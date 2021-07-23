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Зеленський запровадив санкції проти найбагатшої жінки Росії

23 липня 2021, 21:29
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Санкції були запроваджені проти Wildberries в Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії.

Зеленський
Зеленський підписав нові санкції / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо шести фізичних осіб.

Відповідний указ президента №304/2021 від 23 липня опубліковано на сайті глави держави.

Санкції були запроваджені проти Wildberries в Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії. У списку опинилися і керівники інтернет-магазину, росіяни:

  • Тетяна Бакальчук;
  • Владислав Бакальчук;
  • Андрій Ревяшко;
  • Олексій Кузменко.

Як повідомляє The Bell, вчителька англійської з Підмосков'я Тетяна Бакальчук стала засновницею Wildberries і найбагатшою жінкою Росії, за що її називають царицею e-commerce.

За даними Forbes, за останній рік Тетяна Бакальчук піднялася в рейтингу на 80 позицій (зараз 13 місце) і в 2021-му стала найбагатшою жінкою Росії зі статком в 13 млрд доларів.

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Крім подружжя Бакальчук, санкції введені проти Андрія Ревяшко директор з розвитку інформаційних технологій ТОВ "Вайлдберриз", Олексія Кузьменка керівник напрямку "книги" товариства з ТОВ "Вайлдберриз".

Всі четверо є громадянами Російської Федерації.

Відносно магазину були застосовані санкції:

  • блокування активів:
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • припинення надання телекомунікаційних послуг;
  • заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
  • заборона на встановлення ділових контактів;
  • блокування сайту www.wildberries.ru.

Крім того, санкції на три роки введені проти громадянина Франції Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gérald-Hubert) - засновника некомерційної організації "Офіційний Репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції".

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Також у списку значиться ще одна громадянка Франції Неан Крістель (Neant Christel), яка проживає в Донецьку, та співробітник так званим "Міжнародним прес-центром Doni".

Зазначений вид обмежувальних заходів включає:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона на встановлення ділових контактів).

Санкції діятимуть три роки.

Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.

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