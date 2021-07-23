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Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

23 июля 2021, 21:29

Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польше и Армении.

Зеленский
Зеленский подписал новые санкции / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц.

Соответствующий указ президента №304/2021 от 23 июля опубликован на сайте главы государства.

Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польше и Армении. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне:

  • Татьяна Бакальчук;
  • Владислав Бакальчук;
  • Андрей Ревяшко;
  • Алексей Кузменко.

Как сообщает The Bell, учительница английского из Подмосковья Татьяна Бакальчук стала основательницей Wildberries и богатейшей женщиной России, за что ее называют царицей e-commerce.

По данным Forbes, за последний год Татьяна Бакальчук поднялась в рейтинге на 80 позиций (сейчас 13 место) и в 2021-м стала самой богатой женщиной России с состоянием в 13 млрд долларов.

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Кроме четы Бакальчук, санкции введены против Андрея Ревяшко (директор по развитию информационных технологий ООО "Вайлдберриз", Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" общества с ООО "Вайлдберриз".

Все четверо являются гражданами Российской Федерации.

В отношении магазина были применены санкции:

  • блокирование активов:
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрет на установление деловых контактов;
  • блокировка сайта www.wildberries.ru.

Кроме того, санкции на три года введены против гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gérald-Hubert) - основателя некоммерческой организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции".

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Также в списке значится еще одна гражданка Франции Неан Кристель (Neant Christel), которая проживает в Донецк, сотрудница так называемым "Международным пресс-центром Doni".

Указанный вид ограничительных мер включает:

  • блокирование активов;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом (запрет на установление деловых контактов).

Санкции будут действовать три года.

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.

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