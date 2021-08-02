Зеленський заінтригував українців заходами до ювілейного Дня Незалежності України

У День Незалежності України в країні виступить світова зірка / 24tv.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував список заходів до ювілейної - 30-ої річниці святкування головного державного свята - Дня Незалежності.

За його словами, 24 серпня українців чекають концерти, військові паради і перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова. Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30".

Президент зазначив, що з 16 серпня українці зможуть побачити в Софійському Соборі Конституцію Пилипа Орлика. Вона вперше за 311 років прибуде в Україну.

На 22 серпня заплановано вшанування учасників бойових дій на Донбасі та нова премія "Національна легенда", яку генії країни отримуватимуть за життя.

У День Державного прапора, 23 серпня, в географічному центрі країни зведуть монумент єдності України і одночасно у всіх областях на центральних площах міст піднімуть державний прапор.

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Також цього дня відбудеться перший саміт "Кримської платформи", учасниками якого будуть представники 29 країн. Очікується підписання спільної декларації про деокупацію Криму.

У День Незалежності України, 24 серпня, відбудеться парад за участю українських та іноземних військових, на якому будуть представлені всі види військ. Паради пройдуть в столиці країни і в Одесі.

Крім того, ввечері того ж дня на НСК "Олімпійський" відбудеться концерт знаменитого італійського виконавця Андреа Бочеллі. Зібрані гроші від його концерту будуть спрямовані на створення музею Івана Марчука.

День Незалежності України: історія свята

Історія України бере свій початок з 9 століття - заснування Київської Русі. Однак після занепаду Русь розпадається на князівства, а землі України входять до складу кількох держав. У 1919 році Україна увійшла до складу СРСР і до 20 століття не була незалежною.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української РСР державу Україна було проголошено незалежною, демократичною державою. День Незалежності з 1992 року – державне свято.

Вихідні на День Незалежності

24 серпня оголошений державним святом, в цей день українці можуть насолодитися вихідним. У 2021 році він випадає на вівторок, тому свято Дня Незалежності відзначатимемо довгими вихідними: 21, 22, 23, 24 серпня.