Жага до розваг і поганий настрій: у Києві чоловік жартома "замінував" свій будинок

Зловмисник "замінував" власний будинок, щоб поспостерігати за роботою поліції / прес-служба поліції Києва

У Києві був затриманий 31-річний місцевий житель, який, згідно з даними правоохоронців, надав поліції неправдиві дані про нібито замінування житлового будинку. Поліцейські змушені були евакуювати понад 50 місцевих жителів, обстежили житловий будинок, але вибухівку не знайшли. Зловмиснику загрожує до 6 років в'язниці. У своє виправдання він поскаржився на поганий настрій і бажання розважитися.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, на спеціальну лінію 112 надійшло повідомлення про замінування житлового будинку на вулиці Вишняківській. Заявник сказав, що отримав дану інформацію від невідомого, який повідомив про вибухівку в підвалі багатоповерхового будинку.

Слідчо-оперативна група, кінологи, наряди патрульної поліції та вибухотехнічні служби виїхали на місце події. Більше 50 мешканців були евакуйовані. Територію обстежили з метою виявлення вибухівки, проте жодних підозрілих предметів знайдено не було.

Вибухових речовин у будинку знайдено не було / пресслужба поліції Києва

Протягом 24 годин поліції вдалося встановити особу підозрюваного. Чоловіка затримали, ним виявився 31-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий за крадіжку. Зловмисник, якого звинувачують у тому, що він "замінував" власний будинок, у своє виправдання заявив, що у нього був поганий настрій. Повідомивши про лжемінування, він хотів розважитися, спостерігаючи за тим, як працює поліція.

Зловмиснику загрожує до 6 років в'язниці / пресслужба поліції Києва

Слідчий відділ Дарницького управління поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Підозрюваному в порушенні порядку загрожує до 6 років тюремного терміну.

Нагадаємо, 4 серпня ветеран АТО Володимир Прохнич зайшов до будівлі Кабміну з гранатою і погрожував її там підірвати. Його затримали співробітники поліції. Прохничу загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Він заарештований на 60 діб.