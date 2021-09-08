Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

Злоумышленник "заминировал" собственный дом, чтобы понаблюдать за работой полиции / Пресс-служба полиции Киева

В Киеве был задержан 31-летний местный житель, который, согласно данным правоохранителей, предоставил полиции неправдивые данные о якобы заминировании жилого дома. Полицейские вынуждены были эвакуировать более 50 местных жителей, обследовали жилой дом, но взрывчатку не нашли. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. В свое оправдание он посетовал на плохое настроение и желание развлечься.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, на специальную линию 112 поступило сообщение о заминировании жилого дома на улице Вишняковской. Заявитель сказал, что получил данную информацию от неизвестного, который сообщил о взрывчате в подвале многоэтажного дома.

Следственно-оперативная группа, кинологи, наряды патрульной полиции и взрывотехнические службы выехали на место происшествия. Более 50 жильцов были эвакуированы. Территорию обследовали с целью обнаружения взрывчатки, однако никаких подозрительных предметов найдено не было.

Взрывчатых веществ в доме найдено не было / Пресс-служба полиции Киева

В течение 24 часов полиции удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали, им оказался 31-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. Злоумышленник, которого обвиняют в том, что он "заминировал" собственный дом, в свое оправдание заявил, что у него было плохое настроение. Сообщив о лжеминировании, он хотел развлечься, наблюдая за тем, как работает полиция.

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы / Пресс-служба полиции Киева

Следственный отдел Дарницкого управления полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 259 – Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому в нарушении порядка грозит до 6 лет тюремного срока.

Напомним, 4 августа ветеран АТО Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина с гранатой и угрожал ее там взорвать. Его задержали сотрудники полиции. Прохничу грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Он арестован на 60 суток.