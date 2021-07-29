Жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: всі подробиці

6-річна Мирослава Третяк пішла з дому з сусідським хлопцем 28 липня / Фото Нацполіції

У Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.

На місце жахливої події виїхали криміналісти, судово-медичні експерти та кінологи. Зараз експерти з'ясовують причини смерті дитини.

Мирослава Третяк / Фото Нацполіції

Дівчинку можливо зґвалтували

Як пишуть у пабліку Харків 1654 у Facebook, за попередньою інформацією, загиблу дівчинку зґвалтували.

Зловмисника вдалося знайти за лічені години. За словами матері дівчинки, Мирослава самовільно вийшла з двору будинку з 13-річним сусідським хлопцем. Пізніше у поліції повідомили, що підлітка підозрюють у вбивстві.

Реклама

Що відомо про підозрюваного

Як пише Telegram-канал Труха, підозрюваного у скоєнні злочину звуть Богдан Федь. Він живе з матір'ю по сусідству з убитою Мирославою Третяк.

Хлопець вже давно "прославився" шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Повідомляється, що підліток з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят – він бив їх об землю і вішав.

t.me/truexanews

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Оскільки підозрюваний - неповнолітній, поліція готує клопотання до суду, щоби провести його допит і перевести в приймач-розподільник для дітей.

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня у селі Бреусівка на Полтавщині знайшли тіло дівчини - 16-річної Марії Бондаренко. Її викинули на узбіччя подруга і троє хлопців. Машу жорстоко зґвалтували, зокрема і в збоченій формі. Що стосується причини смерті, то, за результатами судмедекспертизи, дівчина померла внаслідок отруєння алкоголем, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії. При цьому був шанс врятувати дівчинку, якби не байдужість її друзів. ЗМІ з'ясували нові подробиці цієї жахливої історії.