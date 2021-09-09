Жила в наметі біля річки: у Києві знайшли понівечене тіло заробітчанки з Чернігівщини

Зараз експерти намагаються встановити, чим вбили 37-річну Оксану.
В Оболонському районі Києва виявили тіло жінки в туристичному наметі. Загибла не мала житла в столиці, тому проживала біля річки.
Жертвою виявилася 37-річна Оксана - уродженка Чернігівської області, повідомляють "Надзвичайні новини".
За попередньою інформацією, жінка приїхала до Києва на заробітки — працювала в компанії, що надає супермаркетам співробітників. Загибла не мала житла в столиці, тому проживала в наметі біля річки.
Що кажуть у поліції
"Це 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробітки. Жінка тимчасово проживала в наметі біля водойми, в зоні відпочинку на столичній Оболоні", - розповіли правоохоронці.
На тілі жертви майже не було живого місця, а біля намету є сліди крові. Зараз експерти намагаються встановити, чим вбили 37-річну Оксану. Також у поліції надали фоторобот чоловіка, якого бачили в компанії загиблої.
Правоохоронці просять людей, які впізнали чоловіків, телефонувати на лінію 102.
Раніше ми повідомляли, що в Італії померла українська заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Після трагедії всі її речі та заощадження вкрали.