Жила в наметі біля річки: у Києві знайшли понівечене тіло заробітчанки з Чернігівщини

Жінка не мала житла в Києві / колаж Главред

В Оболонському районі Києва виявили тіло жінки в туристичному наметі. Загибла не мала житла в столиці, тому проживала біля річки.

Жертвою виявилася 37-річна Оксана - уродженка Чернігівської області, повідомляють "Надзвичайні новини".

За попередньою інформацією, жінка приїхала до Києва на заробітки — працювала в компанії, що надає супермаркетам співробітників. Загибла не мала житла в столиці, тому проживала в наметі біля річки.

Що кажуть у поліції

"Це 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробітки. Жінка тимчасово проживала в наметі біля водойми, в зоні відпочинку на столичній Оболоні", - розповіли правоохоронці.

На тілі жертви майже не було живого місця, а біля намету є сліди крові. Зараз експерти намагаються встановити, чим вбили 37-річну Оксану. Також у поліції надали фоторобот чоловіка, якого бачили в компанії загиблої.

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Фото fakty.com.ua

Правоохоронці просять людей, які впізнали чоловіків, телефонувати на лінію 102.