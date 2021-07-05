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Меншканці Одеської області сидять без світла через серйозну аварію

5 липня 2021, 18:28

Відомо, що електропостачання відновиться після усунення несправностей на молдавській електричній станції.

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Одеська область сидить без світла / pixabay

Сьогодні, о 13:38, понад 100 населених пунктів Одеської області було знеструмлено. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції, повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області.

Як зазначає компанія, Молдавська електростанція живить підстанції України "Роздільна" та "Кучургани". У результаті аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 і частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.

Відомо, що електропостачання відновиться після усунення несправностей на молдавській електричній станції.

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Раніше Главред писав про те, що в Бердянську Запорізької області 4 липня пройшла потужна злива. Вулиці затопило, вітер повалив десятки дерев. У місті сталося масове аварійне відключення електроенергії.

Бердянськ "пішов під воду", бо такі обсяги води не витримала дренажна система.

Як повідомляють у КП Бердянськводоканал, стався порив у внутрішньобудинкових мережах, на час ремонтних робіт водопостачання відключили.

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