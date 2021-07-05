Жители Одесской области сидят без света из-за серьезной аварии

Одесская область сидит без света / pixabay

Сегодня, в 13:38, более 100 населенных пунктов Одесской области было обесточено. Причиной стала авария на Молдавской государственной районной электростанции, сообщает пресс-служба ДТЭК Одесской области.

Как отмечает компания, молдавская электростанция питает подстанции Украины "Раздельная" и "Кучурганы". В результате аварийного отключения линии 110 кВ, 96 и частично 47 населенных пунктов Раздельнянского и Одесского районов были обесточены.

Известно, что электроснабжение восстановится после устранения неисправностей на молдавской электрической станции.

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Ранее Главред писал о том, что в Бердянске Запорожской области 4 июля прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии.

Бердянск "пошел под воду", потому что такие объемы воды не выдержала дренажная система.

Как сообщают в КП Бердянскводоканал, произошел порыв во внутридомовых сетях, на время ремонтных работ водоснабжение отключили.