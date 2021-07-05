В Бердянске нет света и воды: курортный город затопило

Бердянск затопило после дождя / Фото facebook.com/pro.berdiansk

В Бердянске Запорожской области 4 июля прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии.

Бердянск "пошел под воду", потому что такие объемы воды не выдержала дренажная система, сообщает Pro.berdiansk.

Как сообщают в КП Бердянскводоканал, произошел порыв во внутридомовых сетях, на время ремонтных работ водоснабжение отключили.

По информации Бердянского РЭС, по состоянию на утро 5 июля от электроэнергии отключено несколько десятков домовладений на улице Запорожских казаков. Все остальные аварии и порывы электросетей, которые произошли из-за грозы 4 июля, устранили.

Ветер повалил несколько деревьев – они и порвали линию электропередач. Без электроэнергии остается часть города, село Нововасильевка, насосная станция и колония.

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Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет снова дождливой. По всей стране ожидаются осадки. В южных и центральных областях дожди будут значительными.

Дожди будут сопровождаться грозами. Местами пройдет град, ветер усилится до штормовых значений. Синоптик предупредил о шквалах 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.