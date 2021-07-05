В Харькове огромный клен рухнул на жилой дом

У дерева сгнили корни, поэтому оно упало/ скриншот

Прошлой ночью в Харькове огромный клен упал на пятиэтажный дом. Люди проснулись от сильного грохота. Дерево разбило балконы и окна в двух квартирах и едва не порвало электропровода. Обошлось без пострадавших.

В момент падения не было ни дождя, ни ветра. И клен с виду не был аварийным, передает ТСН.

Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен. Выяснилось, что у дерева — совершенно гнилые корни.

Как сообщал Главред, 13 июня в Полтаве поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на улице Соборности упало дерево, едва не убив компанию из пяти человек.

19 июня во Львове на 8-летнего ребенка во время прогулки в парке упало дерево. У мальчика перелом черепа в нескольких местах, сотрясение мозга и перелом голени. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.