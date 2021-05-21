Журналісти розкрили несподіваний поворот у справі скандального судді-втікача Чауса

Микола Чаус / УНІАН

До викрадення в Молдові скандального екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, який втік з України, може бути причетна українська розвідка.

За версією місцевих слідчих, на дипломатичному авто Чауса і вивезли з Молдови в Україну. Камери спостереження зафіксували, як автомобіль під'їжджає до кордону, йдеться в матеріалі Currenttime.

"Вже на посольській машині з дипномерами його вивозили з Кишинева в Україну, – розповідає журналістка Євгенія Моторевська. - Чому використовували дипномера - тому що вони мають деякі преференції, вони мають імунітет, їх не можуть обшукувати, їх не можуть затримувати. І звичайно, якщо це дійсно так, то Чауса було безпечно вивозити саме таким способом".

За її словами, як мінімум двох власників українських паспортів, підозрюваних у викраденні, ідентифікували як співробітників Головного управління розвідки України.

Наприклад, один з підозрюваних у викраденні - український розвідник Юрій Коваленко. Приїхав до Кишинева за місяць до викрадення Чауса. Взяв в оренду авто, але не врахував, що в машині встановлений GPS-маячок. Це допомогло правоохоронцям встановити, що Коваленко не раз їздив до будинку Чауса і затримувався там на кілька годин.

Адвокат Чауса впевнений, що відео екс-судді записували під тиском. "Видно, що він зачитує якийсь певний текст, який йому написали. Як сказала його дружина, він ніколи не називав її Світланою. Ні при друзях, ні особисто. Одяг на ньому не його", - розповів Ростислав Кравець, адвокат Чауса.

За даними журналістів, у розслідуванні викрадення українська сторона не допомагає. Наприклад, молдавських правоохоронців досі не допустили до автомобіля українського посольства, на якому, імовірно, вивезли Чауса.

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Викрадення Миколи Чауса в Молдові:

У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.

Пізніше в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса. 30-річного чоловіка затримали 9 травня при в'їзді в країну. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в "організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екс-судді".

Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Справа Миколи Чауса: