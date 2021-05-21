УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса

21 мая 2021, 03:02
Прослушать новость
Остановить

Двоих владельцев украинских паспортов, подозреваемых в похищении, идентифицировали как сотрудников ГУР.

Всплыли новые детали в деле Чауса
Николай Чаус / УНИАН

К похищению в Молдове сбежавшего из Украины скандального экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса может быть причастна украинская разведка.

По версии местных следователей, на дипломатическом авто Чауса и вывезли из Молдовы в Украину. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль подъезжает к границе, говорится в материале Currenttime.

"Уже на посольской машине с дипномерами его вывозили из Кишинева в Украину, – рассказывает журналистка Евгения Моторевская. – Почему использовали дипномера – потому что они имеют некоторые преференции, они имеют иммунитет, их не могут обыскивать, их не могут задерживать. И конечно, если это действительно так, то Чауса было безопасно вывозить именно таким способом".

По ее словам, как минимум двоих владельцев украинских паспортов, подозреваемых в похищении, идентифицировали как сотрудников главного управления разведки Украины.

К примеру, один из подозреваемых в похищении – украинский разведчик Юрий Коваленко. Приехал в Кишинев за месяц до похищения Чауса. Взял в аренду авто, но не учел, что в машине установлен GPS-маячок. Это помогло правоохранителям установить, что Коваленко не раз ездил к дому Чауса и задерживался там на несколько часов.

Адвокат Чауса уверен, что видео экс-судьи записывали под давлением. "Видно, что он зачитывает какой-то определенный текст, который ему написали. Как сказала его жена, он никогда не называл ее Светланой. Ни при друзьях, ни лично. Одежда на нем не его", – рассказал Ростислав Кравец, адвокат Чауса.

По данным журналистов, в расследовании похищения украинская сторона не помогает. Например, молдавских правоохранителей до сих пор не допустили к автомобилю украинского посольства, на котором, предположительно, вывезли Чауса.

Читайте такжеАдвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко"

Похищение Николая Чауса в Молдове:

В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.

Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".

Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Дело Николая Чауса:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
  • В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
  • После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
  • В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
Николай Чаус ГУР новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницуС Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Названы самые вредные каши, которые приводят к болезнямНазваны самые вредные каши, которые приводят к болезням Финишные 80 километров: как превратить «Северный поток-2» в металлоломФинишные 80 километров: как превратить "Северный поток-2" в металлолом Украина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрителиУкраина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители "Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку"Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку

Последние новости

04:24
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду
03:50
Придадут бодрости: названы лучшие заменители кофе Видео
03:05
У Кравчука назвали условие, при котором Россия откроет КПВВ на Донбассе Видео
03:02
Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса Видео
02:14
Российская телеведущая без лифчика показала сексуальные формы
Реклама
01:44
Гороскоп на завтра 22 мая 2021 всех знаков Зодиака: крест на одиночестве и несчастные случаи Видео
00:55
Как не остаться без денег и удачи в праздник Иоанна Богослова: приметы и запреты
00:14
Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал
00:02
Гороскоп на сегодня 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от Луны Видео
20 мая, четверг
23:59
Диетолог назвала опасную еду, которую не стоит покупать в супермаркете Видео
23:08
В Украине сильно похолодает: синоптики назвали дату Видео
23:05
Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать
23:00
Израиль и ХАМАС достигли важного соглашения
22:38
У Путина отреагировали на вышиванку Зеленского
22:34
Стоимость проезда в Киеве взлетит: названа предельная сумма Видео
22:13
У Байдена сделали заявление о достройке Северного потока-2 Видео
22:02
Анджелина Джоли приняла участие в опасной для жизни фотосессии Видео
21:34
Близнецы – дата рождения, главные черты и совместимость с другими знаками Зодиака
21:31
Инфекционист рассказала правду о COVID-смертности в Украине Видео
21:17
В Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку
Реклама
21:06
В Украине пенсионеры получат "солидные" доплаты к пенсии Видео
20:49
Как Украина потеряла жирный шанс стать газовым хабом мнение
20:48
Авторы Back 4 Blood представили игровых персонажей кооперативного зомби-шутера Видео
20:43
У Зеленского сделали заявление из-за скандала с вышиванкой Видео
20:23
Оккупанты Крыма зверски убивают дельфинов и топят их в море Видео
19:51
Звезда Days Gone рассказал, что может убедить Sony заняться сиквелом Видео
19:43
В Египте "разводят" украинцев: как не попасться на уловку аферистов Видео
19:32
В МИД гневно отреагировали на возможную отмену санкций США против Северного потока-2 Видео
19:17
Отказ от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: чем это грозит мнение
19:07
Кулеба назвал главное условие встречи Зеленского с Путиным Видео
19:01
"Ниже плинтуса": Кличко резко прокомментировал шутки 95 квартала Видео
18:46
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного спортивного симулятора Видео
18:36
В Киеве потерялся мальчик, за которым присматривал отец, а вину "повесили" на мать
18:19
На Украину обрушится опасный грозовой шторм Видео
18:04
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
17:58
Эксперт объяснил, в чем угроза непрогнозируемого повышения налогов в стране
17:56
"Начинает пилиться сук, на котором сидим": в Крыму бьют тревогу из-за ЧП с энергомостом Видео
17:50
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy F52 с топовым железом
17:35
Что не так с вышиванками Зеленских: эксперты объяснили, почему так негодуют украинцы Видео
17:25
Транзит через Украину и СП-2: в Германии объяснили проблему переговоров с США Видео
Реклама
17:17
Вел себя как школьник: эксперт разъяснил жесты Зеленского на пресс-конференции
17:15
Концессии в портах и новая инфраструктура: Кубраков рассказал о приоритетах в морской отрасли
17:10
Зеленский ответил на вопрос о "Путине-убийце" Видео
16:48
У Порошенко резко ответили Зеленскому на "приговор" и разразились обвинением Видео
16:38
Арестович рассказал, как Россия может сорвать договоренности по Донбассу Видео
16:27
"Наше сокровище": Владимир Зеленский надел русскую косоворотку в День вышиванки
16:22
Против многострадальной игры Cyberpunk 2077 объединили сразу 4 коллективных иска
16:14
На Евровидении 2021 иностранцы выказались про Украину и группу Go-A Видео
16:11
Зеленский рассказал, кто будет жить в госдачах Видео
16:06
Новый ролик "Ratchet & Clank: Сквозь миры" посвятили разнообразию мира Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять