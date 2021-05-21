Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса

Николай Чаус / УНИАН

К похищению в Молдове сбежавшего из Украины скандального экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса может быть причастна украинская разведка.

По версии местных следователей, на дипломатическом авто Чауса и вывезли из Молдовы в Украину. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль подъезжает к границе, говорится в материале Currenttime.

"Уже на посольской машине с дипномерами его вывозили из Кишинева в Украину, – рассказывает журналистка Евгения Моторевская. – Почему использовали дипномера – потому что они имеют некоторые преференции, они имеют иммунитет, их не могут обыскивать, их не могут задерживать. И конечно, если это действительно так, то Чауса было безопасно вывозить именно таким способом".

По ее словам, как минимум двоих владельцев украинских паспортов, подозреваемых в похищении, идентифицировали как сотрудников главного управления разведки Украины.

К примеру, один из подозреваемых в похищении – украинский разведчик Юрий Коваленко. Приехал в Кишинев за месяц до похищения Чауса. Взял в аренду авто, но не учел, что в машине установлен GPS-маячок. Это помогло правоохранителям установить, что Коваленко не раз ездил к дому Чауса и задерживался там на несколько часов.

Адвокат Чауса уверен, что видео экс-судьи записывали под давлением. "Видно, что он зачитывает какой-то определенный текст, который ему написали. Как сказала его жена, он никогда не называл ее Светланой. Ни при друзьях, ни лично. Одежда на нем не его", – рассказал Ростислав Кравец, адвокат Чауса.

По данным журналистов, в расследовании похищения украинская сторона не помогает. Например, молдавских правоохранителей до сих пор не допустили к автомобилю украинского посольства, на котором, предположительно, вывезли Чауса.

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Похищение Николая Чауса в Молдове:

В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.

Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".

Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Дело Николая Чауса: