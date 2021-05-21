Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса

Двоих владельцев украинских паспортов, подозреваемых в похищении, идентифицировали как сотрудников ГУР.
К похищению в Молдове сбежавшего из Украины скандального экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса может быть причастна украинская разведка.
По версии местных следователей, на дипломатическом авто Чауса и вывезли из Молдовы в Украину. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль подъезжает к границе, говорится в материале Currenttime.
"Уже на посольской машине с дипномерами его вывозили из Кишинева в Украину, – рассказывает журналистка Евгения Моторевская. – Почему использовали дипномера – потому что они имеют некоторые преференции, они имеют иммунитет, их не могут обыскивать, их не могут задерживать. И конечно, если это действительно так, то Чауса было безопасно вывозить именно таким способом".
По ее словам, как минимум двоих владельцев украинских паспортов, подозреваемых в похищении, идентифицировали как сотрудников главного управления разведки Украины.
К примеру, один из подозреваемых в похищении – украинский разведчик Юрий Коваленко. Приехал в Кишинев за месяц до похищения Чауса. Взял в аренду авто, но не учел, что в машине установлен GPS-маячок. Это помогло правоохранителям установить, что Коваленко не раз ездил к дому Чауса и задерживался там на несколько часов.
Адвокат Чауса уверен, что видео экс-судьи записывали под давлением. "Видно, что он зачитывает какой-то определенный текст, который ему написали. Как сказала его жена, он никогда не называл ее Светланой. Ни при друзьях, ни лично. Одежда на нем не его", – рассказал Ростислав Кравец, адвокат Чауса.
По данным журналистов, в расследовании похищения украинская сторона не помогает. Например, молдавских правоохранителей до сих пор не допустили к автомобилю украинского посольства, на котором, предположительно, вывезли Чауса.
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Похищение Николая Чауса в Молдове:
В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.
Позднее в Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении Чауса. 30-летнего мужчину задержали 9 мая при въезде в страну. На следующий день ему предъявили обвинение в "организации и исполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи".
Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.