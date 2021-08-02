Моторошна аварія на Хмельниччині: три жертви, у тому числі 3-річна дитина

Троє людей затиснуло в машині / НПУ

У Хмельницькій області в перший день серпня сталася смертельна ДТП. Трьох жертв і одного постраждалого моторошного ДТП рятувальникам довелося вирізати з машин.

Як повідомили в главку поліції по регіону, трагедія трапилася в неділю ввечері, 1 серпня, біля села Веселівка Красилівського району в результаті зіткнення двох легкових автомобілів Dacia Logan та Mercedes Benz.

В результаті аварії загинули 38-річний водій Dacia, 40-річна жінка і 3-річна дитина.

Людей затисло пошкодженими металевими конструкціями автомобіля, тому рятувальникам довелося вирізати їх з машини. Водій Mercedes також був заблокованим в авто.

"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів. Потім ... деблокували тіла загиблих", - зазначено в повідомленні.

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Зазначається, що на місці події працювали вісім співробітників ДСНС. Що стало причиною ДТП - поки невідомо.

Нагадаємо, у селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП, в якій загинули двоє чоловіків. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.

Також раніше у селі Димер під Києвом сталася смертельна ДТП. В аварії загинули дві людини, в тому числі дитина - жителі села Катюжанка. Після наїзду на пішоходів, авто винесло на зустрічну смугу руху під фуру. На трасі утворився затор.