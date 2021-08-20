Моторошна ДТП c пожежею на Запоріжжі: загинули п'ятеро людей, серед них три дитини

Після лобового зіткнення з Opel Mercedes перекинувся, злетів у кювет і загорівся.
У п'ятницю вранці, 20 серпня, в Запорізької області на трасі Харків-Сімферополь сталося лобове зіткнення автомобілів, в результаті чого загинули п'ятеро людей.
Серед загиблих троє дітей, повідомляє Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.
За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у Василівському районі близько 04.30 ранку.
За попередньою інформацією, сталося лобове зіткнення автомобілів Opel Astra і Mercedes-benz 190, який перекинувся в кювет і загорівся.
В результаті ДТП, водій і 4 пасажирів Mercedes загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей.
Водій автомобіля Opel 1990 р. н і його пасажирка 1989 р. н. госпіталізовані.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Ведеться слідство.
Як уточнили у ГУ ДСНС у Запорізькій області, аварія сталася між селами Високе та Радісне.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири вантажні автомобілі. В результаті аварії в лікарні потрапили чотири людини.