Моторошна ДТП c пожежею на Запоріжжі: загинули п'ятеро людей, серед них три дитини

ДТП у Запорізькій області / zp.npu.gov.ua

У п'ятницю вранці, 20 серпня, в Запорізької області на трасі Харків-Сімферополь сталося лобове зіткнення автомобілів, в результаті чого загинули п'ятеро людей.

Серед загиблих троє дітей, повідомляє Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у Василівському районі близько 04.30 ранку.

За попередньою інформацією, сталося лобове зіткнення автомобілів Opel Astra і Mercedes-benz 190, який перекинувся в кювет і загорівся.

В результаті ДТП, водій і 4 пасажирів Mercedes загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей.

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/ zp.npu.gov.ua

Водій автомобіля Opel 1990 р. н і його пасажирка 1989 р. н. госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Ведеться слідство.

/ zp.dsns.gov.ua

Як уточнили у ГУ ДСНС у Запорізькій області, аварія сталася між селами Високе та Радісне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири вантажні автомобілі. В результаті аварії в лікарні потрапили чотири людини.