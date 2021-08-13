Моторошна ДТП на Одещині: на місці аварії померли троє копів

Машина злетіла в кювет / НПУ

Моторошний аварія сталася в Одеській області, яка стала смертельною для трьох поліцейських.

Співробітники Управління карного розшуку їхали на службовому автомобілі з Татарбунар в Сарату і злетіли в кювет. Один правоохоронець вижив, але він травмований.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє регіональне управління Нацполіції.

ДТП сталася в селі Зоря.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Справою займатимуться співробітники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 серпня, водій BMW злетів у кювет на Волині. Він помер на місці, а 17-річний хлопець, який їхав з ним, потрапив до реанімації з численними травмами.

Також раніше в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. У ДТП загинули двоє чоловіків. Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.