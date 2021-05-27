Моторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі

В результаті ДТП підліток отримав серйозні травми - родичі збирають гроші на операцію.
У Вінниці після ДТП у лікарні вийшов з коми 13-річний підліток, якого раніше за кермом кросовера збила п'яна жінка.
За словами матері потерпілого Тетяни Тарасюк, в результаті ДТП підліток отримав серйозні травми - у нього виявилося деформоване обличчя, проте стан залишається важким, у нього з голови йде кров, повідомляє 33-й канал.
Жінка також повідомила, що для одужання хлопцеві необхідно ставити пластину.
"Ціна в Україні такої 25 тисяч. Якщо за кордоном, сума зростає вдвічі. Крім цього, у нього деформація щелепи і вм'ятина на обличчі. Необхідна операція", - розповіла мама підлітка.
Додамо, що історія з п'яним ДТП обурила жителів Вінниці. Під судом зібралися люди, які вимагали справедливого покарання для 43-річної підозрюваної. За даними ТСН, вона перебуває на обліку у нарколога через алкоголізм.
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Резонансна ДТП у Вінниці:
- Нагадаємо, жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння - рівень алкоголю в крові в 16 разів перевищував норму.
- 43-річна жінка затримана і до обрання запобіжного заходу перебуває в слідчому ізоляторі тимчасового утримання.
- 24 травня водій не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, врізалася в паркан і наїхала на 13-річного Андрія Тарасюка.
- Потерпілий отримав проникаючу черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, у нього є переломи ніг і рук. Хлопчик потрапив до реанімації і був у комі, йому зробили операцію.