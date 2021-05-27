Моторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі

У Вінниці сталася п'яна ДТП / vn.npu.gov.ua

У Вінниці після ДТП у лікарні вийшов з коми 13-річний підліток, якого раніше за кермом кросовера збила п'яна жінка.

За словами матері потерпілого Тетяни Тарасюк, в результаті ДТП підліток отримав серйозні травми - у нього виявилося деформоване обличчя, проте стан залишається важким, у нього з голови йде кров, повідомляє 33-й канал.

Жінка також повідомила, що для одужання хлопцеві необхідно ставити пластину.

"Ціна в Україні такої 25 тисяч. Якщо за кордоном, сума зростає вдвічі. Крім цього, у нього деформація щелепи і вм'ятина на обличчі. Необхідна операція", - розповіла мама підлітка.

Додамо, що історія з п'яним ДТП обурила жителів Вінниці. Під судом зібралися люди, які вимагали справедливого покарання для 43-річної підозрюваної. За даними ТСН, вона перебуває на обліку у нарколога через алкоголізм.

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