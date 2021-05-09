Зіга і розбірки з Онуфрієм: що відбувається в центрі Києва 9 травня

У парку Слави відбуваються перепалки між людьми в ході покладання квітів.
У неділю, 9 травня у центрі Києва після покладання квітів президентом Володимиром Зеленським у парку Слави біля Могили Невідомого солдата, відбулася панахида за загиблими.
На адресу предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія після богослужіння посипалися питання з приводу війни, яку РФ веде проти України, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Після панахиди до Онуфрія підійшов представник Нацкорпусу і запитав, "чому досі на Донбасі Росія воює з Україною".
Відзначимо, що Онуфрій на питання вважав за краще не відповідати і просто пішов.
У той же час біля парку Слави молодий чоловік почав зігувати, коли біля них проходив літній чоловік у військовій формі. Журналісти дізналися особу людини, яка зігувала в Києві.
"Йому 16 років і він представник організації "Права молодь" з "Правого сектора". Поліція зараз оформляє протокол за фактом дрібного хуліганства, але так як підозрюваний неповнолітній, правоохоронці змушені чекати ювенальну поліцію", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в парку Слави хлопець з дівчиною, одягнені у вишиванки, посварилися з людьми, які прийшли покласти квіти. Молоді люди звинуватили киян у тому, що ті "пишаються Радянським Союзом".
У свою чергу депутати партії Опозиційна платформа - За життя 9 травня влаштували марш у центрі Києва. Коли його учасники дійшли до Площі Слави, представники націоналістичних організацій почали вигукувати образи на адресу нардепа Іллі Киви, який очолює марш. Вони заявили, що Кива - "наркоман", а марш проплачений.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі сталися бійки під час акції "Безсмертний полк".
День Перемоги над нацизмом:
- В Україні 9 травня відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- На площі Слави в Києві кияни та гості міста покладають квіти до Могили Невідомого солдата, біля Вічного вогню постійно перебувають близько сотні людей.
- Деякі з присутніх, в основному діти, наділи на голови радянські військові пілотки, але без червоної радянської зірки.
- Серед учасників мітингу були також люди, які видають себе за ветеранів Другої світової війни, хоча за віком їм не більше 80 років.
- Тим часом під'їзди до Площі Слави перекриті поліцією, від Арсенальної площі до Києво-Печерської Лаври пропускають тільки пішоходів, оглядаючи при вході їх валізи і сумки.