Зіга і розбірки з Онуфрієм: що відбувається в центрі Києва 9 травня

Люди, які зібралися в центрі Києва 9 травня / УНІАН

У неділю, 9 травня у центрі Києва після покладання квітів президентом Володимиром Зеленським у парку Слави біля Могили Невідомого солдата, відбулася панахида за загиблими.

На адресу предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія після богослужіння посипалися питання з приводу війни, яку РФ веде проти України, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Після панахиди до Онуфрія підійшов представник Нацкорпусу і запитав, "чому досі на Донбасі Росія воює з Україною".

Відзначимо, що Онуфрій на питання вважав за краще не відповідати і просто пішов.

У той же час біля парку Слави молодий чоловік почав зігувати, коли біля них проходив літній чоловік у військовій формі. Журналісти дізналися особу людини, яка зігувала в Києві.

"Йому 16 років і він представник організації "Права молодь" з "Правого сектора". Поліція зараз оформляє протокол за фактом дрібного хуліганства, але так як підозрюваний неповнолітній, правоохоронці змушені чекати ювенальну поліцію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в парку Слави хлопець з дівчиною, одягнені у вишиванки, посварилися з людьми, які прийшли покласти квіти. Молоді люди звинуватили киян у тому, що ті "пишаються Радянським Союзом".

У свою чергу депутати партії Опозиційна платформа - За життя 9 травня влаштували марш у центрі Києва. Коли його учасники дійшли до Площі Слави, представники націоналістичних організацій почали вигукувати образи на адресу нардепа Іллі Киви, який очолює марш. Вони заявили, що Кива - "наркоман", а марш проплачений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі сталися бійки під час акції "Безсмертний полк".

День Перемоги над нацизмом: