Зига и разборки с Онуфрием: что происходит в центре Киева 9 мая

В парке Славы происходят перепалки между людьми в ходе возложения цветов.
В воскресенье, 9 мая в центре Киева после возложения цветов президентом Владимиром Зеленским в парке Славы у Могилы Неизвестного солдата, состоялась панихида по погибшим.
В адрес предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия после богослужения посыпались вопросы по поводу войны, которую РФ ведет против Украины, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
После панихиды к Онуфрию подошел представитель Нацкорпуса и спросил, "почему до сих пор на Донбассе Россия воюет с Украиной".
Отметим, что Онуфрий на вопрос предпочел не отвечать и просто ушёл.
В то же время возле парка Славы молодой человек начал зиговать, когда возле них проходил пожилой мужчина в военной форме. Журналисты узнали личность человека, который зиговал в Киеве.
"Ему 16 лет и он представитель организации "Правая молодёжь" из "Правого сектора". Полиция сейчас оформляет протокол по факту мелкого хулиганства, но так как подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальную полицию", - говорится в сообщении.
Кроме того, в парке Славы парень с девушкой, одетые в вышиванки, повздорили с людьми, пришедшими возложить цветы. Молодые люди обвинили киевлян в том, что те "гордятся Советским Союзом".
В свою очередь депутаты партии Оппозиционная платформа – За жизнь 9 мая устроили марш в центре Киева. Когда его участники дошли до площади Славы, представители националистических организаций стал выкрикивать оскорбления в адрес нардепа Ильи Кивы, который возглавляет марш. Они заявили, что Кива - "наркоман", а марш проплаченный.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе произошли потасовки во время акции "Бессмертный полк".
День Победы над нацизмом:
- В Украине 9 мая отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- На площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, возле Вечного огня постоянно находятся около сотни человек.
- Некоторые из присутствующих, в основном дети, надели на головы советские военные пилотки, но без красной советской звезды.
- Среди участников митинга были также люди, которые выдают себя за ветеранов второй мировой войны, хотя по возрасту им не более 80 лет.
- Между тем подъезды к площади Славы перекрыты полицией, от Арсенальной площади к Киево-Печерской лавре пропускают только пешеходов, осматривая при входе их чемоданы и сумки.