Зига и разборки с Онуфрием: что происходит в центре Киева 9 мая

Люди, собравшиеся в центре Киева 9 мая / УНИАН

В воскресенье, 9 мая в центре Киева после возложения цветов президентом Владимиром Зеленским в парке Славы у Могилы Неизвестного солдата, состоялась панихида по погибшим.

В адрес предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия после богослужения посыпались вопросы по поводу войны, которую РФ ведет против Украины, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

После панихиды к Онуфрию подошел представитель Нацкорпуса и спросил, "почему до сих пор на Донбассе Россия воюет с Украиной".

Отметим, что Онуфрий на вопрос предпочел не отвечать и просто ушёл.

В то же время возле парка Славы молодой человек начал зиговать, когда возле них проходил пожилой мужчина в военной форме. Журналисты узнали личность человека, который зиговал в Киеве.

"Ему 16 лет и он представитель организации "Правая молодёжь" из "Правого сектора". Полиция сейчас оформляет протокол по факту мелкого хулиганства, но так как подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальную полицию", - говорится в сообщении.

Кроме того, в парке Славы парень с девушкой, одетые в вышиванки, повздорили с людьми, пришедшими возложить цветы. Молодые люди обвинили киевлян в том, что те "гордятся Советским Союзом".

В свою очередь депутаты партии Оппозиционная платформа – За жизнь 9 мая устроили марш в центре Киева. Когда его участники дошли до площади Славы, представители националистических организаций стал выкрикивать оскорбления в адрес нардепа Ильи Кивы, который возглавляет марш. Они заявили, что Кива - "наркоман", а марш проплаченный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе произошли потасовки во время акции "Бессмертный полк".

День Победы над нацизмом: