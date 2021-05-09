Зеленский в День Победы над нацизмом обратился к украинцам / скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Победы над нацизмом. Он напомнил, что наша свобода стала возможной благодаря нашим предкам, которые защищали нашу землю во время Второй мировой.

"Благодарность нашим предкам за изгнание нацистов из Харькова и из Донецка в 43-м. За изгнание нацистов из Одессы и Крыма в 44-м. За изгнание оккупантов из Киева и Львова, Ровно и Полтавы, Тернополя и Кривого Рога. Благодарность от Луганщины и Закарпатья, Волыни и Подолья, Херсонской и Франковской области. Благодарность от каждого уголка Украины за изгнание нацистов с каждого уголка Украины", - заявил президент.

Он подчеркнул, что наша свобода стала возможной благодаря нашим предкам, которые защищали нашу землю во время Второй мировой.

"Победа над нацизмом - это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 7 миллионов украинцев воевали за победу в антигитлеровской коалиции в составе советских войск и других армий.

Также он обратил внимание на то, что победителей всегда отличает скромность, выражение "можем повторить" может касаться только победы в хоккее или в футболе.

В конце своего обращения Зеленский перешёл к событиям нынешнего времени - войне на Донбассе. Сказал, что Мариуполь и другие города сейчас празднуют два дня освобождения - от нацисткой оккупации и в 2014 году. Также сказал, что когда-нибудь в Донецке, Луганске и Ялте люди будут гулять по набережной, слушать музыку Мирослава Скорика под украинскими флагами.

Отметим, утром в День Победы 9 мая 2021 года Зеленский побывал в парке Вечной Славы.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню / Офис президента

Он возложил цветы, вместе с ним был глава его Офиса Андрей Ермак.

Заявления Зеленского в День памяти и примирения 8 мая: