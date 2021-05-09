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Зеленский в День Победы над нацизмом обратился к украинцам

9 мая 2021, 09:39

Президент также сказал, что когда-нибудь в Донецке, Луганске и Ялте люди будут гулять по набережной, слушать музыку Мирослава Скорика под украинскими флагами.

Зеленский в День Победы над нацизмом обратился к украинцам / скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Победы над нацизмом. Он напомнил, что наша свобода стала возможной благодаря нашим предкам, которые защищали нашу землю во время Второй мировой.

"Благодарность нашим предкам за изгнание нацистов из Харькова и из Донецка в 43-м. За изгнание нацистов из Одессы и Крыма в 44-м. За изгнание оккупантов из Киева и Львова, Ровно и Полтавы, Тернополя и Кривого Рога. Благодарность от Луганщины и Закарпатья, Волыни и Подолья, Херсонской и Франковской области. Благодарность от каждого уголка Украины за изгнание нацистов с каждого уголка Украины", - заявил президент.

Он подчеркнул, что наша свобода стала возможной благодаря нашим предкам, которые защищали нашу землю во время Второй мировой.

"Победа над нацизмом - это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 7 миллионов украинцев воевали за победу в антигитлеровской коалиции в составе советских войск и других армий.

Также он обратил внимание на то, что победителей всегда отличает скромность, выражение "можем повторить" может касаться только победы в хоккее или в футболе.

В конце своего обращения Зеленский перешёл к событиям нынешнего времени - войне на Донбассе. Сказал, что Мариуполь и другие города сейчас празднуют два дня освобождения - от нацисткой оккупации и в 2014 году. Также сказал, что когда-нибудь в Донецке, Луганске и Ялте люди будут гулять по набережной, слушать музыку Мирослава Скорика под украинскими флагами.

Отметим, утром в День Победы 9 мая 2021 года Зеленский побывал в парке Вечной Славы.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню / Офис президента

Он возложил цветы, вместе с ним был глава его Офиса Андрей Ермак.

Заявления Зеленского в День памяти и примирения 8 мая:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения заявил, что нацизм был абсолютным злом. Он подчеркнул, что любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения.
  • "Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду, прежде всего, очень конкретное - "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - сказал Зеленский.
  • Он также напомнил, что вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

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