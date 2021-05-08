"Нацизм – зло": Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения

Президент Украины напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества.
Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения.
"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду, прежде всего, очень конкретное - "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский в своем телеграм-канале в субботу, 8 мая.
Президент Украины подчеркнул, что нацизм – это зло.
"Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - добавил президент.
Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.
"И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!", - заключил президент.
День памяти и примирения - о чем важно знать:
- 8 мая 2021 – День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Символом праздника является красный мак. Он всегда проходит накануне Дня Победы 9 мая.
- В ООН оба дня – и 8 мая, и 9 мая – провозглашены днями памяти и примирения. Однако в Украине (как и в ряде других постсоветских стран) всё еще сильна традиция отмечать 9-го числа именно День Победы.
- Как выяснили социологи, приверженцев празднования Дня Победы 9 мая в Украине 31% – против 9% сторонников Дня памяти и примирения 8 мая. В то же время 41% украинцев считает, что в Украине надо отмечать обе даты — и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.