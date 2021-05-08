"Нацизм – зло": Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения

Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения / president.gov.ua

Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду, прежде всего, очень конкретное - "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский в своем телеграм-канале в субботу, 8 мая.

Президент Украины подчеркнул, что нацизм – это зло.

"Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - добавил президент.

Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

"И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!", - заключил президент.

День памяти и примирения - о чем важно знать: