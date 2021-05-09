В Одессе на акции "Бессмертного полка" начались драки

В колонну участников акции памяти ворвались провокаторы, после чего произошли потасовки.
В Одессе 9 мая в парке Шевченко стартовал марш "Бессмертного полка", в ходе которого произошли потасовки.
Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky NEWS, участники колонны возложили цветы у памятника Неизвестному матросу.
Несмотря на то, что порядок усиленно охраняла полиция, в колонну ворвались провокаторы и начались потасовки.
Нападавшие попробовали вырвать из рук участников акции портрет с георгиевской лентой на фото.
После этого неизвестные люди разбежались. Сейчас участники акции проходят через металлоискатели.
Как уточняет Думская, на Аллее славы произошла потасовка между "любителями России" и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет с георгиевской лентой. Кроме того, полицейские также задержали провокаторов, кричавших: "Одесса — русский город".
По данным издания Таймер, произошла потасовка после того, как полиция отобрала портрет маршала Жукова. Женщину - участницу акции задержали.
День Победы над нацизмом:
- В Украине 9 мая отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- На площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, возле Вечного огня постоянно находятся около сотни человек.
- Некоторые из присутствующих, в основном дети, надели на головы советские военные пилотки, но без красной советской звезды.
- Среди участников митинга были также люди, которые выдают себя за ветеранов второй мировой войны, хотя по возрасту им не более 80 лет.
- Между тем подъезды к площади Славы перекрыты полицией, от Арсенальной площади к Киево-Печерской лавре пропускают только пешеходов, осматривая при входе их чемоданы и сумки.