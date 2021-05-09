В Одессе на акции "Бессмертного полка" начались драки

Собравшиеся 9 мая в центре Одессы / dumskaya.net

В Одессе 9 мая в парке Шевченко стартовал марш "Бессмертного полка", в ходе которого произошли потасовки.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky NEWS, участники колонны возложили цветы у памятника Неизвестному матросу.

Несмотря на то, что порядок усиленно охраняла полиция, в колонну ворвались провокаторы и начались потасовки.

Нападавшие попробовали вырвать из рук участников акции портрет с георгиевской лентой на фото.

После этого неизвестные люди разбежались. Сейчас участники акции проходят через металлоискатели.

Как уточняет Думская, на Аллее славы произошла потасовка между "любителями России" и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет с георгиевской лентой. Кроме того, полицейские также задержали провокаторов, кричавших: "Одесса — русский город".